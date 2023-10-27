27 октября 2023

ХАМАС назвали условия обмена пленных иностранцев

ХАМАС освободят пленных иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страйкбол. Тюмень, автомат, боевики, оружие, ополченцы, страйкбол, стрелок, террористы
ХАМАС готов освободить пленных иностранцев в обмен на прекращение огня Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

ХАМАС готовы освободить пленных иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Представители ХАМАС готовы пойти на перемирие, если Израиль согласится на пятидневное прекращение огня», — говорится в материале. При этом ХАМАС не планирует отдавать израильских солдат, так как их хотят удерживать до обмена.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить мирных жителей, оказавшихся в заложниках. Однако это невозможно сделать, так как мешают обстрелы. Глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что в регионе идут активные бомбардировки.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХАМАС готовы освободить пленных иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня. Об этом сообщила газета Financial Times. «Представители ХАМАС готовы пойти на перемирие, если Израиль согласится на пятидневное прекращение огня», — говорится в материале. При этом ХАМАС не планирует отдавать израильских солдат, так как их хотят удерживать до обмена. Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить мирных жителей, оказавшихся в заложниках. Однако это невозможно сделать, так как мешают обстрелы. Глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что в регионе идут активные бомбардировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...