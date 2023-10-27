ХАМАС назвали условия обмена пленных иностранцев

ХАМАС готов освободить пленных иностранцев в обмен на прекращение огня
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
ХАМАС готовы освободить пленных иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня. Об этом сообщила газета Financial Times.
«Представители ХАМАС готовы пойти на перемирие, если Израиль согласится на пятидневное прекращение огня», — говорится в материале. При этом ХАМАС не планирует отдавать израильских солдат, так как их хотят удерживать до обмена.
Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить мирных жителей, оказавшихся в заложниках. Однако это невозможно сделать, так как мешают обстрелы. Глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что в регионе идут активные бомбардировки.
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