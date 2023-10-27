27 октября 2023

В Тюменской области подскочили цены на овощи

Тюменьстат: в Тюменской области за неделю выросли цены на огурцы и помидоры
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , овощи, помидоры, урожай, огурцы, еда, продовольственная безопасность, агро2022
Цена огурцов выросла на 17% Фото:

В Тюменской области за неделю подскочили цены на огурцы и помидоры. Согласно данным Тюменьстата, стоимость овощей выросла от 14 до 17%.

«В Тюменской области на неделе с 17 по 23 октября стоимость килограмма огурцов составила 123,21 рубля, помидор — 165,16 рубля. На неделе с 10 по 16 октября цены составляли 105,35 и 144,46 рубля соответственно. Рост стоимости огурцов — 17%, помидор — 14,5%», — следует из информации, предоставленной на сайте Тюменьстата.

Согласно данным статистики, некоторые виды овощей подешевели. Так, цены на картофель снизились с 26,16 рубля до 23,88 рубля за килограмм. Незначительно подешевела свекла — с 26,32 до 25,48 рубля и морковь — с 38,07 до 37,18 рубля. Практически неизменна осталась стоимость капусты.

Ранее в Тюменской области за три месяца поднялись цены на овощи и фрукты. В феврале их стоимость по сравнению с декабрем увеличилась на 20%.

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В Тюменской области за неделю подскочили цены на огурцы и помидоры. Согласно данным Тюменьстата, стоимость овощей выросла от 14 до 17%. «В Тюменской области на неделе с 17 по 23 октября стоимость килограмма огурцов составила 123,21 рубля, помидор — 165,16 рубля. На неделе с 10 по 16 октября цены составляли 105,35 и 144,46 рубля соответственно. Рост стоимости огурцов — 17%, помидор — 14,5%», — следует из информации, предоставленной на сайте Тюменьстата. Согласно данным статистики, некоторые виды овощей подешевели. Так, цены на картофель снизились с 26,16 рубля до 23,88 рубля за килограмм. Незначительно подешевела свекла — с 26,32 до 25,48 рубля и морковь — с 38,07 до 37,18 рубля. Практически неизменна осталась стоимость капусты. Ранее в Тюменской области за три месяца поднялись цены на овощи и фрукты. В феврале их стоимость по сравнению с декабрем увеличилась на 20%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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