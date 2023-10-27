В Тюменской области подскочили цены на овощи

Тюменьстат: в Тюменской области за неделю выросли цены на огурцы и помидоры

Цена огурцов выросла на 17% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области за неделю подскочили цены на огурцы и помидоры. Согласно данным Тюменьстата, стоимость овощей выросла от 14 до 17%.

«В Тюменской области на неделе с 17 по 23 октября стоимость килограмма огурцов составила 123,21 рубля, помидор — 165,16 рубля. На неделе с 10 по 16 октября цены составляли 105,35 и 144,46 рубля соответственно. Рост стоимости огурцов — 17%, помидор — 14,5%», — следует из информации, предоставленной на сайте Тюменьстата.

Согласно данным статистики, некоторые виды овощей подешевели. Так, цены на картофель снизились с 26,16 рубля до 23,88 рубля за килограмм. Незначительно подешевела свекла — с 26,32 до 25,48 рубля и морковь — с 38,07 до 37,18 рубля. Практически неизменна осталась стоимость капусты.

Ранее в Тюменской области за три месяца поднялись цены на овощи и фрукты. В феврале их стоимость по сравнению с декабрем увеличилась на 20%.