На место происшествия прибыли спасатели и медики
В Кургане на парковке по улице Коли Мяготина загорелся автомобиль Renault Logan. По словам очевидцев, инцидент произошел ранним утром 28 октября.
«Сегодня в шесть часов утра на перекрестке улиц Пролетарская — Коли Мяготина загорелся Logan», — передает telegram-канал «ЧП Курган», где опубликовано видео с места происшествия. Очевидцы утверждают, что к месту возгорания прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, водитель повреждений не получил.
«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 УМВД России по городу Кургану. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснили в пресс-службе УМВД России по региону.
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