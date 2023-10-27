На центральной улице в Кургане загорелась иномарка. Видео

28 октября 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

На место происшествия прибыли спасатели и медики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на парковке по улице Коли Мяготина загорелся автомобиль Renault Logan. По словам очевидцев, инцидент произошел ранним утром 28 октября. «Сегодня в шесть часов утра на перекрестке улиц Пролетарская — Коли Мяготина загорелся Logan», — передает telegram-канал «ЧП Курган», где опубликовано видео с места происшествия. Очевидцы утверждают, что к месту возгорания прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, водитель повреждений не получил. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 УМВД России по городу Кургану. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснили в пресс-службе УМВД России по региону.

В Кургане на парковке по улице Коли Мяготина загорелся автомобиль Renault Logan. По словам очевидцев, инцидент произошел ранним утром 28 октября. «Сегодня в шесть часов утра на перекрестке улиц Пролетарская — Коли Мяготина загорелся Logan», — передает telegram-канал «ЧП Курган», где опубликовано видео с места происшествия. Очевидцы утверждают, что к месту возгорания прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, водитель повреждений не получил. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 УМВД России по городу Кургану. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснили в пресс-службе УМВД России по региону.