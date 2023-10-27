27 октября 2023

На центральной улице в Кургане загорелась иномарка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, пожарные
На место происшествия прибыли спасатели и медики Фото:

В Кургане на парковке по улице Коли Мяготина загорелся автомобиль Renault Logan. По словам очевидцев, инцидент произошел ранним утром 28 октября.

«Сегодня в шесть часов утра на перекрестке улиц Пролетарская — Коли Мяготина загорелся Logan», — передает telegram-канал «ЧП Курган», где опубликовано видео с места происшествия. Очевидцы утверждают, что к месту возгорания прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, водитель повреждений не получил.

«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 УМВД России по городу Кургану. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснили в пресс-службе УМВД России по региону.

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В Кургане на парковке по улице Коли Мяготина загорелся автомобиль Renault Logan. По словам очевидцев, инцидент произошел ранним утром 28 октября. «Сегодня в шесть часов утра на перекрестке улиц Пролетарская — Коли Мяготина загорелся Logan», — передает telegram-канал «ЧП Курган», где опубликовано видео с места происшествия. Очевидцы утверждают, что к месту возгорания прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, водитель повреждений не получил. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №1 УМВД России по городу Кургану. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — пояснили в пресс-службе УМВД России по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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