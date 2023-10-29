Жители Тюмени начали скупать гаражи

Жители Тюмени начали повально скупать гаражи, расположенные в черте города. За год спрос на них вырос на 10%, а цены — на 25%, сообщает пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость»
«Спрос на покупку гаражей в Тюмени по сравнению с октябрем 2022 года вырос на 10%, а предложение сократилось на 12%. Средняя стоимость приобретения такого объекта за год увеличилась на 25% — с 400 до 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Известно также, что Тюменская область является одним из пяти регионов, где гаражи стоят дороже машиномест. Аналитики сообщают, что машиноместа в областном центре за год подешевели на 13%, а спрос на них вырос почти вдвое.
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