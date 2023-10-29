29 октября 2023

Жители Тюмени начали скупать гаражи

Авито: спрос на гаражи в Тюмени вырос на 10%, а их цена — на 25%
© Служба новостей «URA.RU»
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Овраг, на месте которого планируют построить общежитие университета. Здание ФНС и здание ФСБ., гаражи, лог, гаражный кооператив
Тюмень является одним из пяти регионов РФ, где гараж стоит дороже машиноместа на закрытом паркинге Фото:

Жители Тюмени начали повально скупать гаражи, расположенные в черте города. За год спрос на них вырос на 10%, а цены — на 25%, сообщает пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость»

«Спрос на покупку гаражей в Тюмени по сравнению с октябрем 2022 года вырос на 10%, а предложение сократилось на 12%. Средняя стоимость приобретения такого объекта за год увеличилась на 25% — с 400 до 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Известно также, что Тюменская область является одним из пяти регионов, где гаражи стоят дороже машиномест. Аналитики сообщают, что машиноместа в областном центре за год подешевели на 13%, а спрос на них вырос почти вдвое.

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Жители Тюмени начали повально скупать гаражи, расположенные в черте города. За год спрос на них вырос на 10%, а цены — на 25%, сообщает пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость» «Спрос на покупку гаражей в Тюмени по сравнению с октябрем 2022 года вырос на 10%, а предложение сократилось на 12%. Средняя стоимость приобретения такого объекта за год увеличилась на 25% — с 400 до 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Известно также, что Тюменская область является одним из пяти регионов, где гаражи стоят дороже машиномест. Аналитики сообщают, что машиноместа в областном центре за год подешевели на 13%, а спрос на них вырос почти вдвое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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