Курганцы не смогут парковаться у здания налоговой службы. Фото

30 октября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Депутат Камшилов заметил, что въезд на парковку для посетителей налоговой инспекции закрыта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рядом со зданием УФНС России по Курганской области был ограничен въезд на парковку. Об этом сообщил курганский депутат Иван Камшилов на своей странице в соцсети. Теперь проехать через установленный перед парковкой шлагбаум может только служебный транспорт, согласно представленной депутатом фотографии. «У здания ИФНС по городу Кургану закрыли парковку. Площадь перед зданием пустая», — написал Камшилов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также он заметил, что рядом с двумя корпусами налоговой ставить автомобили не где — все соседние улицы уже забиты машинами. Еще депутат поделился на странице, что жители соседних домов жалуются на парковку автомобилей во дворах. Кроме того, как отметил Камшилов, для сотрудников налоговой есть служебная парковка с заездом с улицы Советской. По данным сервиса «2ГИС», всего на парковке предусмотрено 30 мест. Из них пять для инвалидов. Также сервис указывает на то, что парковка предназначена только для резидентов. По информации из открытых источников, это означает, что только лица, проживающие на данной территории, имеют право парковаться в указанном месте. Уточняется, что такая мера может быть принята муниципалитетами или жилищными кооперативами, чтобы обеспечить удобство и доступность парковки для жителей данного района. Еще в открытых данных сообщается, если есть большой спрос на парковку со стороны, как жителей, так и посетителей или работников офисов, это может создавать конфликты и проблемы с парковкой для самих резидентов. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города по этому вопросу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане власти запретили парковку перед зданием «Зауральского торгового дома». Жители города критиковали решение администрации города в соцсетях. Въезд на парковку у зданий УФНС по Курганской области предусмотрен только для служебного транспорта Фото: Иван Камшилов, https://vk.com/ivankamshilov Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рядом со зданием УФНС России по Курганской области был ограничен въезд на парковку. Об этом сообщил курганский депутат Иван Камшилов на своей странице в соцсети. Теперь проехать через установленный перед парковкой шлагбаум может только служебный транспорт, согласно представленной депутатом фотографии. «У здания ИФНС по городу Кургану закрыли парковку. Площадь перед зданием пустая», — написал Камшилов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также он заметил, что рядом с двумя корпусами налоговой ставить автомобили не где — все соседние улицы уже забиты машинами. Еще депутат поделился на странице, что жители соседних домов жалуются на парковку автомобилей во дворах. Кроме того, как отметил Камшилов, для сотрудников налоговой есть служебная парковка с заездом с улицы Советской. По данным сервиса «2ГИС», всего на парковке предусмотрено 30 мест. Из них пять для инвалидов. Также сервис указывает на то, что парковка предназначена только для резидентов. По информации из открытых источников, это означает, что только лица, проживающие на данной территории, имеют право парковаться в указанном месте. Уточняется, что такая мера может быть принята муниципалитетами или жилищными кооперативами, чтобы обеспечить удобство и доступность парковки для жителей данного района. Еще в открытых данных сообщается, если есть большой спрос на парковку со стороны, как жителей, так и посетителей или работников офисов, это может создавать конфликты и проблемы с парковкой для самих резидентов. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города по этому вопросу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане власти запретили парковку перед зданием «Зауральского торгового дома». Жители города критиковали решение администрации города в соцсетях.