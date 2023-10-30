30 октября 2023

В Тюмени появятся новый каток и ледовый городок

© Служба новостей «URA.RU»
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Катки. Тюмень, каток, катание на коньках, молодежь, звездный полюс
К катку построят также пункт проката и буфет Фото:

В Тюмени на Цветном бульваре появится каток площадью более четырех тысяч квадратных метров. Также на площади 400-летия к середине декабря построят ледовый «Замок дракона». Об этом сообщили в городской администрации.

«Этой зимой на Цветном бульваре появится новый объект — улетный каток площадью более 4000 кв. м! <…> К середине декабря на площади 400-летия Тюмени планируют создать ледовый городок. В „Замке Дракона“ построят горки, лабиринты, ледяные скульптуры и, конечно, фигуру символа будущего года!» — говорится в сообщении мэрии.

К катку построят также пункт проката и буфет. Также в городе к Новому году появятся различные световые инсталляция и иные сооружения. Например, на площади у Технопарка к празднику расположат планеты солнечной системы и космонавтов.

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В Тюмени на Цветном бульваре появится каток площадью более четырех тысяч квадратных метров. Также на площади 400-летия к середине декабря построят ледовый «Замок дракона». Об этом сообщили в городской администрации. «Этой зимой на Цветном бульваре появится новый объект — улетный каток площадью более 4000 кв. м! <…> К середине декабря на площади 400-летия Тюмени планируют создать ледовый городок. В „Замке Дракона“ построят горки, лабиринты, ледяные скульптуры и, конечно, фигуру символа будущего года!» — говорится в сообщении мэрии. К катку построят также пункт проката и буфет. Также в городе к Новому году появятся различные световые инсталляция и иные сооружения. Например, на площади у Технопарка к празднику расположат планеты солнечной системы и космонавтов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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