В Тюмени появятся новый каток и ледовый городок

31 октября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

К катку построят также пункт проката и буфет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на Цветном бульваре появится каток площадью более четырех тысяч квадратных метров. Также на площади 400-летия к середине декабря построят ледовый «Замок дракона». Об этом сообщили в городской администрации. «Этой зимой на Цветном бульваре появится новый объект — улетный каток площадью более 4000 кв. м! <…> К середине декабря на площади 400-летия Тюмени планируют создать ледовый городок. В „Замке Дракона“ построят горки, лабиринты, ледяные скульптуры и, конечно, фигуру символа будущего года!» — говорится в сообщении мэрии. К катку построят также пункт проката и буфет. Также в городе к Новому году появятся различные световые инсталляция и иные сооружения. Например, на площади у Технопарка к празднику расположат планеты солнечной системы и космонавтов.

В Тюмени на Цветном бульваре появится каток площадью более четырех тысяч квадратных метров. Также на площади 400-летия к середине декабря построят ледовый «Замок дракона». Об этом сообщили в городской администрации. «Этой зимой на Цветном бульваре появится новый объект — улетный каток площадью более 4000 кв. м! <…> К середине декабря на площади 400-летия Тюмени планируют создать ледовый городок. В „Замке Дракона“ построят горки, лабиринты, ледяные скульптуры и, конечно, фигуру символа будущего года!» — говорится в сообщении мэрии. К катку построят также пункт проката и буфет. Также в городе к Новому году появятся различные световые инсталляция и иные сооружения. Например, на площади у Технопарка к празднику расположат планеты солнечной системы и космонавтов.