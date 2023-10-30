В Тюмени появятся новый каток и ледовый городок

В Тюмени на Цветном бульваре появится каток площадью более четырех тысяч квадратных метров. Также на площади 400-летия к середине декабря построят ледовый «Замок дракона». Об этом сообщили в городской администрации.
«Этой зимой на Цветном бульваре появится новый объект — улетный каток площадью более 4000 кв. м! <…> К середине декабря на площади 400-летия Тюмени планируют создать ледовый городок. В „Замке Дракона“ построят горки, лабиринты, ледяные скульптуры и, конечно, фигуру символа будущего года!» — говорится в сообщении мэрии.
К катку построят также пункт проката и буфет. Также в городе к Новому году появятся различные световые инсталляция и иные сооружения. Например, на площади у Технопарка к празднику расположат планеты солнечной системы и космонавтов.
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