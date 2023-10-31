31 октября 2023

Тюменские подростки массово закидывают автобусы снегом и камнями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутатский рейд по автобусам Тюмень, автобус, автобусный парк
В результате последнего происшествия, по словам тюменца, экипаж транспорта потерял часы из-за простоя Фото:

В Тюмени подростки начали закидывать снежными глыбами и камнями общественный транспорт. Как утверждают жители, от несовершеннолетних пострадали уже три автобуса и одна маршрутка.

«28 октября около 19:00 в лобовое стекло автобуса, ехавшего по маршруту №39, полетели камни от группы подростков. В результате на стекле образовалась трещина. Был вызван наряд полиции, составлен протокол. До этого также были обкиданы два автобуса и маршрутное такси», — рассказал очевидец в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что инциденты происходят на улице Вьюжной около гимназии №4. В результате последнего происшествия, по словам тюменца, экипаж транспорта потерял часы из-за простоя, а пассажиры лишились транспорта.

В УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «Сообщение поступало. Проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке», — добавили в ведомстве.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени подростки начали закидывать снежными глыбами и камнями общественный транспорт. Как утверждают жители, от несовершеннолетних пострадали уже три автобуса и одна маршрутка. «28 октября около 19:00 в лобовое стекло автобуса, ехавшего по маршруту №39, полетели камни от группы подростков. В результате на стекле образовалась трещина. Был вызван наряд полиции, составлен протокол. До этого также были обкиданы два автобуса и маршрутное такси», — рассказал очевидец в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что инциденты происходят на улице Вьюжной около гимназии №4. В результате последнего происшествия, по словам тюменца, экипаж транспорта потерял часы из-за простоя, а пассажиры лишились транспорта. В УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «Сообщение поступало. Проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...