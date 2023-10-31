Тюменские подростки массово закидывают автобусы снегом и камнями

01 ноября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

В результате последнего происшествия, по словам тюменца, экипаж транспорта потерял часы из-за простоя Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюмени подростки начали закидывать снежными глыбами и камнями общественный транспорт. Как утверждают жители, от несовершеннолетних пострадали уже три автобуса и одна маршрутка. «28 октября около 19:00 в лобовое стекло автобуса, ехавшего по маршруту №39, полетели камни от группы подростков. В результате на стекле образовалась трещина. Был вызван наряд полиции, составлен протокол. До этого также были обкиданы два автобуса и маршрутное такси», — рассказал очевидец в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что инциденты происходят на улице Вьюжной около гимназии №4. В результате последнего происшествия, по словам тюменца, экипаж транспорта потерял часы из-за простоя, а пассажиры лишились транспорта. В УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «Сообщение поступало. Проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке», — добавили в ведомстве.

В Тюмени подростки начали закидывать снежными глыбами и камнями общественный транспорт. Как утверждают жители, от несовершеннолетних пострадали уже три автобуса и одна маршрутка. «28 октября около 19:00 в лобовое стекло автобуса, ехавшего по маршруту №39, полетели камни от группы подростков. В результате на стекле образовалась трещина. Был вызван наряд полиции, составлен протокол. До этого также были обкиданы два автобуса и маршрутное такси», — рассказал очевидец в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что инциденты происходят на улице Вьюжной около гимназии №4. В результате последнего происшествия, по словам тюменца, экипаж транспорта потерял часы из-за простоя, а пассажиры лишились транспорта. В УМВД России по Тюменской области агентству сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «Сообщение поступало. Проводится проверка, по результатам которой будет принятое решение в установленном законом порядке», — добавили в ведомстве.