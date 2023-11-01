В тюменской точке по продаже шаурмы нашли кишечную палочку и стафилококк

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Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
Работа кафе приостановлена на 90 суток Фото:

Роспотребнадзор обнаружил следы кишечной палочки и золотистого стафилококка в тюменском кафе ?stanbul kebab, где готовили шаурму. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Там добавили, что из-за этого работа предприятия была приостановлена на 90 суток.

«По результатам лабораторных исследований (смывы с объектов внешней среды »?stanbul kebab«) установлено наличие на поверхностях оборудования и инвентаря бактерий группы кишечных палочек, золотистого стафилококка. Сотрудник также являлся носителем золотистого стафилококка, в связи с чем был отстранен от работы на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Тюменской области», — указано в сообщении управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Там добавили, что в кафе также были найдены другие нарушения. Там, в частности, не производилась дезинфекция и противомикробная обработка, а в зоне приготовления пищи найдены следы мух и тараканов. Решением Ленинского суда Тюмени работа «?stanbul kebab» была приостановлена на 90 суток.

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Роспотребнадзор обнаружил следы кишечной палочки и золотистого стафилококка в тюменском кафе ?stanbul kebab, где готовили шаурму. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Там добавили, что из-за этого работа предприятия была приостановлена на 90 суток. «По результатам лабораторных исследований (смывы с объектов внешней среды »?stanbul kebab«) установлено наличие на поверхностях оборудования и инвентаря бактерий группы кишечных палочек, золотистого стафилококка. Сотрудник также являлся носителем золотистого стафилококка, в связи с чем был отстранен от работы на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Тюменской области», — указано в сообщении управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Там добавили, что в кафе также были найдены другие нарушения. Там, в частности, не производилась дезинфекция и противомикробная обработка, а в зоне приготовления пищи найдены следы мух и тараканов. Решением Ленинского суда Тюмени работа «?stanbul kebab» была приостановлена на 90 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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