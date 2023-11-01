В тюменской точке по продаже шаурмы нашли кишечную палочку и стафилококк

01 ноября 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Работа кафе приостановлена на 90 суток Фото: Александр Мамаев © URA.RU Роспотребнадзор обнаружил следы кишечной палочки и золотистого стафилококка в тюменском кафе ?stanbul kebab, где готовили шаурму. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Там добавили, что из-за этого работа предприятия была приостановлена на 90 суток. «По результатам лабораторных исследований (смывы с объектов внешней среды »?stanbul kebab«) установлено наличие на поверхностях оборудования и инвентаря бактерий группы кишечных палочек, золотистого стафилококка. Сотрудник также являлся носителем золотистого стафилококка, в связи с чем был отстранен от работы на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Тюменской области», — указано в сообщении управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Там добавили, что в кафе также были найдены другие нарушения. Там, в частности, не производилась дезинфекция и противомикробная обработка, а в зоне приготовления пищи найдены следы мух и тараканов. Решением Ленинского суда Тюмени работа «?stanbul kebab» была приостановлена на 90 суток.

Роспотребнадзор обнаружил следы кишечной палочки и золотистого стафилококка в тюменском кафе ?stanbul kebab, где готовили шаурму. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Там добавили, что из-за этого работа предприятия была приостановлена на 90 суток. «По результатам лабораторных исследований (смывы с объектов внешней среды »?stanbul kebab«) установлено наличие на поверхностях оборудования и инвентаря бактерий группы кишечных палочек, золотистого стафилококка. Сотрудник также являлся носителем золотистого стафилококка, в связи с чем был отстранен от работы на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Тюменской области», — указано в сообщении управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Там добавили, что в кафе также были найдены другие нарушения. Там, в частности, не производилась дезинфекция и противомикробная обработка, а в зоне приготовления пищи найдены следы мух и тараканов. Решением Ленинского суда Тюмени работа «?stanbul kebab» была приостановлена на 90 суток.