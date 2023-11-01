01 ноября 2023

В торговом центре в Тюмени произошел пожар. Фото

В тюменском ТЦ «Панама» загорелась электрощитовая
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , мчс, пожарные машины
На место приехали 11 пожарных машин Фото:

Утром 2 ноября в тюменском ТЦ «Панама» произошел пожар, тушить который съехались 11 единиц пожарной техники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС Тюменской области.

«В 08:53 поступило сообщение о коротком замыкании в электрощитовой на первом этаже ТЦ „Панама“. Так как это объект с массовым пребыванием людей, на место выехали усиленные расчеты — 11 единиц техники и 36 человек личного состава», — рассказали в МЧС.

Спасателям удалось быстро потушить огонь. Повреждения затронули лишь один квадратный метр площади. Пострадавших в ЧП нет.

Скопление пожарных машин заметили очевидцы
Скопление пожарных машин заметили очевидцы
Фото:

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Утром 2 ноября в тюменском ТЦ «Панама» произошел пожар, тушить который съехались 11 единиц пожарной техники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС Тюменской области. «В 08:53 поступило сообщение о коротком замыкании в электрощитовой на первом этаже ТЦ „Панама“. Так как это объект с массовым пребыванием людей, на место выехали усиленные расчеты — 11 единиц техники и 36 человек личного состава», — рассказали в МЧС. Спасателям удалось быстро потушить огонь. Повреждения затронули лишь один квадратный метр площади. Пострадавших в ЧП нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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