На место приехали 11 пожарных машин
Утром 2 ноября в тюменском ТЦ «Панама» произошел пожар, тушить который съехались 11 единиц пожарной техники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС Тюменской области.
«В 08:53 поступило сообщение о коротком замыкании в электрощитовой на первом этаже ТЦ „Панама“. Так как это объект с массовым пребыванием людей, на место выехали усиленные расчеты — 11 единиц техники и 36 человек личного состава», — рассказали в МЧС.
Спасателям удалось быстро потушить огонь. Повреждения затронули лишь один квадратный метр площади. Пострадавших в ЧП нет.
Скопление пожарных машин заметили очевидцы
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