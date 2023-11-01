В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

Исторический минимум в -95 см был зафиксирован 1 октября
Уровень воды в Туре за сутки упал сразу на два сантиметра, составив -80 см. Данные приводит тюменский гидропост.
«2 ноября. Река Тура. Уровень воды -80 см (-2)», — следует из данных наблюдений тюменского гидропоста.
Стабильное снижение уровня воды в реке наблюдается с 30 октября. За прошедшие дни Тура обмелела на три сантиметра.
Как ранее писало URA.RU, исторический минимум по уровню воды был зафиксирован 1 октября. Он составил -95 сантиметров.
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