01 ноября 2023

В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

Уровень воды в тюменской Туре снизился на два сантиметра за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Обмелевшая Тура. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура, обмеление, обмеление туры
Исторический минимум в -95 см был зафиксирован 1 октября Фото:

Уровень воды в Туре за сутки упал сразу на два сантиметра, составив -80 см. Данные приводит тюменский гидропост.

«2 ноября. Река Тура. Уровень воды -80 см (-2)», — следует из данных наблюдений тюменского гидропоста.

Стабильное снижение уровня воды в реке наблюдается с 30 октября. За прошедшие дни Тура обмелела на три сантиметра.

Как ранее писало URA.RU, исторический минимум по уровню воды был зафиксирован 1 октября. Он составил -95 сантиметров.

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Уровень воды в Туре за сутки упал сразу на два сантиметра, составив -80 см. Данные приводит тюменский гидропост. «2 ноября. Река Тура. Уровень воды -80 см (-2)», — следует из данных наблюдений тюменского гидропоста. Стабильное снижение уровня воды в реке наблюдается с 30 октября. За прошедшие дни Тура обмелела на три сантиметра. Как ранее писало URA.RU, исторический минимум по уровню воды был зафиксирован 1 октября. Он составил -95 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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