Тюменцев возмутило изменение движения на улице Монтажников

02 ноября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Переход убрали с целью повышения безопасности дорожного движения Фото: Николай Бастриков © URA.RU Жители Тюмени пожаловались на изменение схемы движения на улице Монтажников. Как сообщила URA.RU читательница, из-за ликвидации пешеходного перехода тюменцы вынуждены обходить дорогу или перебегать через оживленную трассу. «Меня возмутила ситуация на Монтажников, которую я наблюдала сегодня утром. На участке дороги с очень оживленным движением убрали светофор. <…> Я искренне надеюсь, что людям предоставят альтернативу. Нет, не топать нехилое расстояние до самой Широтной, а что-то более удобное. Люди сегодня утром по одну и по другую сторону собирались кучками, недоуменно переглядывались и порывались то перейти дорогу, то идти в другую сторону. Больше всего сочувствия вызвала мама с санками и ее попытки перейти дорогу, а ведь это часпик», — написала тюменка Евгения. В Государственном управлении строительства региона сообщили, что переход убрали с целью повышения безопасности дорожного движения. В ближайшее время подрядчик установит ограждение, а разметку сотрут. «Для безопасного перехода ул. Монтажников пешеходы смогут воспользоваться подземным пешеходным переходом, который расположен ближе к ул. Широтной в районе остановки „Детский сад №141“. В зоне регулируемого пешеходного перехода за последние три года зафиксировано несколько ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями для пешеходов», — добавили в ГУС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени пожаловались на изменение схемы движения на улице Монтажников. Как сообщила URA.RU читательница, из-за ликвидации пешеходного перехода тюменцы вынуждены обходить дорогу или перебегать через оживленную трассу. «Меня возмутила ситуация на Монтажников, которую я наблюдала сегодня утром. На участке дороги с очень оживленным движением убрали светофор. <…> Я искренне надеюсь, что людям предоставят альтернативу. Нет, не топать нехилое расстояние до самой Широтной, а что-то более удобное. Люди сегодня утром по одну и по другую сторону собирались кучками, недоуменно переглядывались и порывались то перейти дорогу, то идти в другую сторону. Больше всего сочувствия вызвала мама с санками и ее попытки перейти дорогу, а ведь это часпик», — написала тюменка Евгения. В Государственном управлении строительства региона сообщили, что переход убрали с целью повышения безопасности дорожного движения. В ближайшее время подрядчик установит ограждение, а разметку сотрут. «Для безопасного перехода ул. Монтажников пешеходы смогут воспользоваться подземным пешеходным переходом, который расположен ближе к ул. Широтной в районе остановки „Детский сад №141“. В зоне регулируемого пешеходного перехода за последние три года зафиксировано несколько ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями для пешеходов», — добавили в ГУС.