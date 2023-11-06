Сотрудники Росгвардии обследовали мину, найденную на кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники управления Росгвардии по Курганской области нашли мину времен Гражданской войны. Ее нашли на окраине одного из кладбищ города. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Росгвардии.

«Сотрудники ОМОН „Скиф“ регионального управления Росгвардии обследовали минометную мину, обнаруженную местным жителем на окраине одного из кладбищ в Кургане. Боеприпас долгое время пролежал в грунте и представлял опасность жизни и здоровью окружающих», — указано на сайте ведомства.

Сообщается. что специалисты выехали на место и установили, что это 82-мм минометная мина времен Гражданской войны без головного взрывателя. На сайте указано, что на мине видны следы глубокой коррозии. В подозрительном предмете содержалось взрывчатое вещество.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане вызывали ОМОН из-за найденной гранаты. Специалисты обследовали территорию и найденный подозрительный предмет.