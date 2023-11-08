08 ноября 2023

Жителю Казахстана дали срок за незаконную помощь мигрантам на курганской границе

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил жителя Казахстана к 2,5 года колонии и штрафу Фото:

В Курганской области суд приговорил жителя Казахстана к 2,5 года колонии и штрафу. Подсудимый незаконно помог мигрантам из Узбекистана пересечь госграницу РФ. Об этом сообщается в telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Нарушители были задержаны в Макушинском округе сотрудниками Пограничного управления ФСБ региона.

«Макушинским районным судом Курганской области вынесен приговор в отношении гражданина Казахстана за организацию незаконной миграции. Он помог незаконно въехать на территорию РФ двум гражданам Узбекистана, которые пересекли госграницу. Мужчине назначено два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Гражданину РФ, помогавшему в незаконной миграции, дали один год условно с двухлетним испытательным сроком и штрафом в 250 тысяч рублей.

Граждане Узбекистана за незаконное пересечение границы РФ были оштрафованы на 200 тысяч рублей каждый. Сейчас они освобождены от наказания с учетом времени содержания под стражей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что мигрант пытался дать взятку курганскому пограничнику, чтобы пересечь госграницу с Казахстаном. Иностранца признали виновным и приговорили к штрафу. Также сообщалось, что в Курганской области суд вынес приговор мигранту, который семь раз въезжал в Россию под чужим именем. Нарушителю был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.

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В Курганской области суд приговорил жителя Казахстана к 2,5 года колонии и штрафу. Подсудимый незаконно помог мигрантам из Узбекистана пересечь госграницу РФ. Об этом сообщается в telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Нарушители были задержаны в Макушинском округе сотрудниками Пограничного управления ФСБ региона. «Макушинским районным судом Курганской области вынесен приговор в отношении гражданина Казахстана за организацию незаконной миграции. Он помог незаконно въехать на территорию РФ двум гражданам Узбекистана, которые пересекли госграницу. Мужчине назначено два с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Гражданину РФ, помогавшему в незаконной миграции, дали один год условно с двухлетним испытательным сроком и штрафом в 250 тысяч рублей. Граждане Узбекистана за незаконное пересечение границы РФ были оштрафованы на 200 тысяч рублей каждый. Сейчас они освобождены от наказания с учетом времени содержания под стражей. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что мигрант пытался дать взятку курганскому пограничнику, чтобы пересечь госграницу с Казахстаном. Иностранца признали виновным и приговорили к штрафу. Также сообщалось, что в Курганской области суд вынес приговор мигранту, который семь раз въезжал в Россию под чужим именем. Нарушителю был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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