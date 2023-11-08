08 ноября 2023

Тюменцам предлагают обманывать покупателей крупного сетевого магазина и получать за это деньги

От лица компании «М.Видео» тюменцам предлагают за лайки заработать деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, телефон, зарплата, купюра, банкнота, деньги, наличные, зп
Сообщения с предложением заработать поступают тюменцам в Telegram Фото:

Жителям Тюмени в Telegram от лица магазина электроники «М.Видео» стали поступать сообщения с предложением за деньги ставить лайки на товары сети, тем самым повышая их рейтинг. При этом сам товар «покупатели» не приобретали и не пользовались им. Скрин сообщения имеется в распоряжении редакции.

«Я — сотрудник „М.Видео“, приглашаю вас на наш проект, где путем проставления лайков на наши новые продукты вы будете получать заработную плату. Мы будем платить вам от 400 до 7800 рублей в день», — говорится в сообщении. «Сотрудник» сети также поясняет, что лайки призваны повысить рейтинг новых товаров в интернет-магазине.

Корреспондент URA.RU связался с официальными представителями магазина «М.Видео». Там сообщили, что никакого отношения к массовым рассылкам в Telegram они не имеют. «Мы принимаем меры по информированию клиентов о правилах безопасного онлайн-шоппинга и предотвращению деятельности аккаунтов злоумышленников. Вся коммуникация с покупателями осуществляется только с подтвержденных официальных аккаунтов», — сообщили в пресс-службе компании.

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Жителям Тюмени в Telegram от лица магазина электроники «М.Видео» стали поступать сообщения с предложением за деньги ставить лайки на товары сети, тем самым повышая их рейтинг. При этом сам товар «покупатели» не приобретали и не пользовались им. Скрин сообщения имеется в распоряжении редакции. «Я — сотрудник „М.Видео“, приглашаю вас на наш проект, где путем проставления лайков на наши новые продукты вы будете получать заработную плату. Мы будем платить вам от 400 до 7800 рублей в день», — говорится в сообщении. «Сотрудник» сети также поясняет, что лайки призваны повысить рейтинг новых товаров в интернет-магазине. Корреспондент URA.RU связался с официальными представителями магазина «М.Видео». Там сообщили, что никакого отношения к массовым рассылкам в Telegram они не имеют. «Мы принимаем меры по информированию клиентов о правилах безопасного онлайн-шоппинга и предотвращению деятельности аккаунтов злоумышленников. Вся коммуникация с покупателями осуществляется только с подтвержденных официальных аккаунтов», — сообщили в пресс-службе компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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