Тюменцам предлагают обманывать покупателей крупного сетевого магазина и получать за это деньги

От лица компании «М.Видео» тюменцам предлагают за лайки заработать деньги

09 ноября 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Сообщения с предложением заработать поступают тюменцам в Telegram Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Тюмени в Telegram от лица магазина электроники «М.Видео» стали поступать сообщения с предложением за деньги ставить лайки на товары сети, тем самым повышая их рейтинг. При этом сам товар «покупатели» не приобретали и не пользовались им. Скрин сообщения имеется в распоряжении редакции. «Я — сотрудник „М.Видео“, приглашаю вас на наш проект, где путем проставления лайков на наши новые продукты вы будете получать заработную плату. Мы будем платить вам от 400 до 7800 рублей в день», — говорится в сообщении. «Сотрудник» сети также поясняет, что лайки призваны повысить рейтинг новых товаров в интернет-магазине. Корреспондент URA.RU связался с официальными представителями магазина «М.Видео». Там сообщили, что никакого отношения к массовым рассылкам в Telegram они не имеют. «Мы принимаем меры по информированию клиентов о правилах безопасного онлайн-шоппинга и предотвращению деятельности аккаунтов злоумышленников. Вся коммуникация с покупателями осуществляется только с подтвержденных официальных аккаунтов», — сообщили в пресс-службе компании.

Жителям Тюмени в Telegram от лица магазина электроники «М.Видео» стали поступать сообщения с предложением за деньги ставить лайки на товары сети, тем самым повышая их рейтинг. При этом сам товар «покупатели» не приобретали и не пользовались им. Скрин сообщения имеется в распоряжении редакции. «Я — сотрудник „М.Видео“, приглашаю вас на наш проект, где путем проставления лайков на наши новые продукты вы будете получать заработную плату. Мы будем платить вам от 400 до 7800 рублей в день», — говорится в сообщении. «Сотрудник» сети также поясняет, что лайки призваны повысить рейтинг новых товаров в интернет-магазине. Корреспондент URA.RU связался с официальными представителями магазина «М.Видео». Там сообщили, что никакого отношения к массовым рассылкам в Telegram они не имеют. «Мы принимаем меры по информированию клиентов о правилах безопасного онлайн-шоппинга и предотвращению деятельности аккаунтов злоумышленников. Вся коммуникация с покупателями осуществляется только с подтвержденных официальных аккаунтов», — сообщили в пресс-службе компании.