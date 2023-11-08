В ишимском военкомате Тюменской области появился портрет артиста, режиссера и сценариста Владимира Меньшова в образе маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает сообщество «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».
«Уж больно персонаж похож на артиста Владимира Меньшова. Поискал инфу в сети и действительно, это фоторепродукция картины Павла Корина „Портрет маршала Г.К Жукова“, на которой изображен наш знаменитый артист», — говорится в сообщении.
Известно, что Владимир Меньшов исполнил роль советского маршала в фильме «Ликвидация». URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается.
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