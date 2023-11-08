08 ноября 2023

В Ишиме советского полководца перепутали с известным киноактером. Фото

На стене Ишимского военкомата появился портрет артиста Владимира Меньшова
© Служба новостей «URA.RU»
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Военкоматы. Тюмень, военкомат, военный комиссариат, ленина 1, военный комиссарит тюменской области
Для оформления военкомата в Ишиме использовали репродукцию картины, на которой Меньшов изображен в роли советского маршала Фото:

В ишимском военкомате Тюменской области появился портрет артиста, режиссера и сценариста Владимира Меньшова в образе маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает сообщество «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«Уж больно персонаж похож на артиста Владимира Меньшова. Поискал инфу в сети и действительно, это фоторепродукция картины Павла Корина „Портрет маршала Г.К Жукова“, на которой изображен наш знаменитый артист», — говорится в сообщении.

Известно, что Владимир Меньшов исполнил роль советского маршала в фильме «Ликвидация». URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается.

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В ишимском военкомате Тюменской области появился портрет артиста, режиссера и сценариста Владимира Меньшова в образе маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает сообщество «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». «Уж больно персонаж похож на артиста Владимира Меньшова. Поискал инфу в сети и действительно, это фоторепродукция картины Павла Корина „Портрет маршала Г.К Жукова“, на которой изображен наш знаменитый артист», — говорится в сообщении. Известно, что Владимир Меньшов исполнил роль советского маршала в фильме «Ликвидация». URA.RU направило запрос в военный комиссариат Тюменской области, на момент публикации ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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