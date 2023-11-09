09 ноября 2023

Губернатор Шумков на праздник подарил курганским полицейским спецмашины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков подарил полицейским спецмашины Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подарил полицейским служебные автомобили на День работников органов внутренних дел. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Поздравляем сотрудников полиции с их профессиональным праздником. Традиционно оказываем поддержку патрульно-постовой службе, а также дополнительно к 11 автомобилям, переданным ранее УВД от правительства региона, дарим еще пять машин для службы ДПС», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков подарил полиции новые специальные служебные машины. На тот момент сотрудникам органов внутренних дел подарили 11 автомобилей.

Губернатор Шумков поздравил полицейских с профессиональным праздником
Губернатор Шумков поздравил полицейских с профессиональным праздником
Фото:
Курганские власти подарили полицейским новые спецмашины
Курганские власти подарили полицейским новые спецмашины
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков подарил полицейским служебные автомобили на День работников органов внутренних дел. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Поздравляем сотрудников полиции с их профессиональным праздником. Традиционно оказываем поддержку патрульно-постовой службе, а также дополнительно к 11 автомобилям, переданным ранее УВД от правительства региона, дарим еще пять машин для службы ДПС», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков подарил полиции новые специальные служебные машины. На тот момент сотрудникам органов внутренних дел подарили 11 автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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