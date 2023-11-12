РФ начала эвакуировать россиян из сектора Газа: главное о войне на Ближнем Востоке

МЧС РФ начало эвакуировать россиян из сектора Газа
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Санторини. Греция, чемоданы, пассажиры, туристы
Россия вывозит своих гражданских из сектора Газа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

РФ начала эвакуацию российских граждан из сектора Газа. В настоящий момент переправлено свыше 60 человек. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 12 ноября.

  • МЧС России совместно с дипломатами организовали работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Уже более 60 человек были переправлены в Каир (Египет) через КПП «Рафах».
  • К вечеру представители палестинского движения ХАМАС приостановили переговоры об освобождении заложников. Они приняли такое решение после того, как израильские беспилотники ударили по больнице Аль-Шифа в секторе Газа.
  • В ночь на 12 ноября Израиль подтвердил бои у больниц Аль-Шифа, Аль-Кудс и Аль-Рантиси. Сообщалось о танковом окружении города, но представители страны опровергли заявления об осаде медицинских учреждений.
  • ХАМАС утратил контроль над северной частью территории сектора Газа. Это связано с тем, что более 200 тысяч мирных граждан эвакуировались с севера на юг сектора Газа, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
  • Президент США Джо Байден должен признать, что город Газа принадлежит Палестине. В таком случае удастся разрешить ближневосточный конфликт. С таким требованием к американскому лидеру обратился президент Турции Реджеп Эрдоган. Из-за поддержки Байденом Израиля, главе США также спрогнозировали крах политической карьеры.
  • ЦАХАЛ уничтожила более 150 тоннелей и других подземных объектов ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь израильской армии в резерве Джонатан Конрикус. Военные страны проводят наземную операцию на территории сектора.
  • Израиль ежедневно тратит до 260 млн долларов на войну с ХАМАС. Это выяснили журналисты Bloomberg. Авторы пришли к выводу, что война нанесла экономический ущерб Израилю почти в восемь миллиардов долларов.

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РФ начала эвакуацию российских граждан из сектора Газа. В настоящий момент переправлено свыше 60 человек. URA.RU приводит главные новости о ситуации на Ближнем Востоке к вечеру 12 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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