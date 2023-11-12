Тюменка обматерила сотрудников Wildberries. Видео

13 ноября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

В одном из пунктов выдачи Wildberries Тюмени вспыхнул конфликт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменка обматерила сотрудника ПВЗ Wildberries на Линейной из-за того, что ей попался некачественный товар. Видео опубликовал telegram-канал «Темы Тюмени». «Я в ту сторону даже не подходила, начнем с этого. Поэтому вы так себя и ведете. Все как обычно у вас», — ругается девушка на видео. Агентство направило запрос в Wildberries. Ответ на него ожидается.

Тюменка обматерила сотрудника ПВЗ Wildberries на Линейной из-за того, что ей попался некачественный товар. Видео опубликовал telegram-канал «Темы Тюмени». «Я в ту сторону даже не подходила, начнем с этого. Поэтому вы так себя и ведете. Все как обычно у вас», — ругается девушка на видео. Агентство направило запрос в Wildberries. Ответ на него ожидается.