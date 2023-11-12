В одном из пунктов выдачи Wildberries Тюмени вспыхнул конфликт
Тюменка обматерила сотрудника ПВЗ Wildberries на Линейной из-за того, что ей попался некачественный товар. Видео опубликовал telegram-канал «Темы Тюмени».
«Я в ту сторону даже не подходила, начнем с этого. Поэтому вы так себя и ведете. Все как обычно у вас», — ругается девушка на видео.
Агентство направило запрос в Wildberries. Ответ на него ожидается.
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