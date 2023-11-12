12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

Тюменка обматерила сотрудников Wildberries. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В одном из пунктов выдачи Wildberries Тюмени вспыхнул конфликт Фото:

Тюменка обматерила сотрудника ПВЗ Wildberries на Линейной из-за того, что ей попался некачественный товар. Видео опубликовал telegram-канал «Темы Тюмени».

«Я в ту сторону даже не подходила, начнем с этого. Поэтому вы так себя и ведете. Все как обычно у вас», — ругается девушка на видео.

Агентство направило запрос в Wildberries. Ответ на него ожидается.

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Тюменка обматерила сотрудника ПВЗ Wildberries на Линейной из-за того, что ей попался некачественный товар. Видео опубликовал telegram-канал «Темы Тюмени». «Я в ту сторону даже не подходила, начнем с этого. Поэтому вы так себя и ведете. Все как обычно у вас», — ругается девушка на видео. Агентство направило запрос в Wildberries. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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