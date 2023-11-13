В Тюменской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

«Корону» за неделю нашли у 942 тюменцев
Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области за неделю выросла более чем в в два раза: с 394 до 942 случаев. Об этом сообщает федеральный портал Объясняем.рф.
«Статистика заболеваемости коронавирусом за неделю с 6 по 12 ноября. Тюменская область: выявлено 942 случая», — говорится в данных федерального портала Объясняем.рф.
Неделей ранее (с 30 октября по 5 ноября) в регионе было зафиксировано 394 заболевших. Таким образом, за неделю заболеваемость выросла почти в 2,4 раза.
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