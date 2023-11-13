Общество Здоровье В Тюменской области резко выросла заболеваемость коронавирусом Число заболевших COVID-19 в Тюменской области за неделю выросло более чем вдвое 14 ноября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 + «Корону» за неделю нашли у 942 тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области за неделю выросла более чем в в два раза: с 394 до 942 случаев. Об этом сообщает федеральный портал Объясняем.рф. «Статистика заболеваемости коронавирусом за неделю с 6 по 12 ноября. Тюменская область: выявлено 942 случая», — говорится в данных федерального портала Объясняем.рф. Неделей ранее (с 30 октября по 5 ноября) в регионе было зафиксировано 394 заболевших. Таким образом, за неделю заболеваемость выросла почти в 2,4 раза. Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области за неделю выросла более чем в в два раза: с 394 до 942 случаев. Об этом сообщает федеральный портал Объясняем.рф. «Статистика заболеваемости коронавирусом за неделю с 6 по 12 ноября. Тюменская область: выявлено 942 случая», — говорится в данных федерального портала Объясняем.рф. Неделей ранее (с 30 октября по 5 ноября) в регионе было зафиксировано 394 заболевших. Таким образом, за неделю заболеваемость выросла почти в 2,4 раза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям