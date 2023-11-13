13 ноября 2023

В Тюменской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Тюменской области за неделю выросло более чем вдвое
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
«Корону» за неделю нашли у 942 тюменцев Фото:

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области за неделю выросла более чем в в два раза: с 394 до 942 случаев. Об этом сообщает федеральный портал Объясняем.рф.

«Статистика заболеваемости коронавирусом за неделю с 6 по 12 ноября. Тюменская область: выявлено 942 случая», — говорится в данных федерального портала Объясняем.рф.

Неделей ранее (с 30 октября по 5 ноября) в регионе было зафиксировано 394 заболевших. Таким образом, за неделю заболеваемость выросла почти в 2,4 раза.

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Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области за неделю выросла более чем в в два раза: с 394 до 942 случаев. Об этом сообщает федеральный портал Объясняем.рф. «Статистика заболеваемости коронавирусом за неделю с 6 по 12 ноября. Тюменская область: выявлено 942 случая», — говорится в данных федерального портала Объясняем.рф. Неделей ранее (с 30 октября по 5 ноября) в регионе было зафиксировано 394 заболевших. Таким образом, за неделю заболеваемость выросла почти в 2,4 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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