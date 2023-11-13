13 ноября 2023

На здании гостиницы в Кургане повис многометровый кусок штукатурки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Гоголя 42 Курган, штукатурка обвалилась
На гостинице в Кургане отпал огромный кусок штукатурки Фото:

На фасаде курганской гостиницы «Москва» очевидцы заметили большой отслоившийся кусок штукатурки. Пласт декоративного фасада размером несколько метров заметили подписчики telegram-канала «Курганистан».

«На здании гостиницы „Москва“ ветер колышет пласт фасада», — обсуждают на видео очевидцы события. Размер фасадного повреждения навскидку составляет около пяти квадратных метров.

Свидетели предположили, что штукатурка отпадет под порывом сильного ветра. Однако штукатурка держалась, несмотря на ветер.

Редакция обратилась к администрации гостиницы за разъяснениями. В гостинице ответили, что работают над устранением проблемы. Разбираться в причинах администрация будет позднее.

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На фасаде курганской гостиницы «Москва» очевидцы заметили большой отслоившийся кусок штукатурки. Пласт декоративного фасада размером несколько метров заметили подписчики telegram-канала «Курганистан». «На здании гостиницы „Москва“ ветер колышет пласт фасада», — обсуждают на видео очевидцы события. Размер фасадного повреждения навскидку составляет около пяти квадратных метров. Свидетели предположили, что штукатурка отпадет под порывом сильного ветра. Однако штукатурка держалась, несмотря на ветер. Редакция обратилась к администрации гостиницы за разъяснениями. В гостинице ответили, что работают над устранением проблемы. Разбираться в причинах администрация будет позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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