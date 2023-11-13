Члены курганской КПРФ выбрали опасную тему для пиара

Курганская КПРФ хочет собрать активистов, городских и областных чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане члены партии КПРФ подключились к проблеме со строительством скандальной школы на бульваре Солнечный, в которой отказала глава города Елена Ситникова. Политики планируют предоставить горожанам и депутатам место для проведения заседания, что может не понравиться чиновникам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Планируем провести открытое совместное заседание фракций КПРФ с приглашением городских и областных чиновников от сферы образования. Предварительно будем собирать активистов с бульвара в зале областного комитета на улице Коли Мяготина», — рассказал URA.RU Камшилов.

Депутат гордумы также предложил жителям обратиться к остальным политикам, чтобы заручиться их поддержкой при внесении вопрос со школой в план заседаний. Со слов Камшилова, члены партии рискуют нарваться на критику высокопоставленных чиновников, которые будут настаивать на отказе в обсуждении этого вопроса на комиссиях, а также оказывать давление на депутатов.

Жители бульвара Солнечный ранее организовали чат, в котором обсуждают вопрос о строительства школы в микрорайоне. Активисты утверждают, что на бульваре проживает более 1 000 детей, а имеющееся учебное заведение принимает школьников до четвертого класса. В конце сентября 2023 года глава города Ситникова официально отказала в строительстве школы.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Иван Камшилов подключился к проблеме стройки скандальной школы. Политик планировал вынести на обсуждение комиссии по соцполитике вопрос со стройкой учебного заведения. Позднее депутаты гордумы отказались рассматривать менять план заседаний и включать этот вопрос в повестку.