08 ноября 2023

Депутаты отказались рассматривать вопрос о строительстве школы в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, заседание городской думы, голосование, заседание гордумы, городская дума
Депутатам отказали в изменении плана заседаний Фото:

Депутаты Курганской городской думы отказались вносить в повестку обсуждения комиссий вопрос о строительстве школы на Солнечном бульваре. Об этом сообщается на личной странице депутата Ивана Камшилова в социальной сети «ВКонтакте».

«Получил ответ от председателя городской думы на мое заявление о включении в повестку заседания постоянных депутатских комиссий вопроса о строительстве школы на бульваре Солнечном. Отказано. Вопрос о включении в план работы на I квартал 2024 года будет рассматриваться в декабре», — указано в посте Камшилова.

Как указано в ответе председателя гордумы Игоря Прозорова, вопрос строительства образовательных учреждений не относится к полномочиям депутатов. Между тем отмечается, что специалисты мэрии прорабатывают вопрос стройки школы на бульваре Солнечном, исходя из данных о количестве детей, проживающих в микрорайоне.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Иван Камшилов подключился к проблеме стройки скандальной школы. Политик планировал вынести на обсуждение комиссии по соцполитике вопрос по строительству школы на бульваре Солнечном.

Курганский депутат Камшилов получил ответ с отказом в обсуждении строительства школы на комиссии
Курганский депутат Камшилов получил ответ с отказом в обсуждении строительства школы на комиссии
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Депутаты Курганской городской думы отказались вносить в повестку обсуждения комиссий вопрос о строительстве школы на Солнечном бульваре. Об этом сообщается на личной странице депутата Ивана Камшилова в социальной сети «ВКонтакте». «Получил ответ от председателя городской думы на мое заявление о включении в повестку заседания постоянных депутатских комиссий вопроса о строительстве школы на бульваре Солнечном. Отказано. Вопрос о включении в план работы на I квартал 2024 года будет рассматриваться в декабре», — указано в посте Камшилова. Как указано в ответе председателя гордумы Игоря Прозорова, вопрос строительства образовательных учреждений не относится к полномочиям депутатов. Между тем отмечается, что специалисты мэрии прорабатывают вопрос стройки школы на бульваре Солнечном, исходя из данных о количестве детей, проживающих в микрорайоне. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Иван Камшилов подключился к проблеме стройки скандальной школы. Политик планировал вынести на обсуждение комиссии по соцполитике вопрос по строительству школы на бульваре Солнечном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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