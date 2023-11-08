Депутаты отказались рассматривать вопрос о строительстве школы в Кургане

Депутатам отказали в изменении плана заседаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской городской думы отказались вносить в повестку обсуждения комиссий вопрос о строительстве школы на Солнечном бульваре. Об этом сообщается на личной странице депутата Ивана Камшилова в социальной сети «ВКонтакте».

«Получил ответ от председателя городской думы на мое заявление о включении в повестку заседания постоянных депутатских комиссий вопроса о строительстве школы на бульваре Солнечном. Отказано. Вопрос о включении в план работы на I квартал 2024 года будет рассматриваться в декабре», — указано в посте Камшилова.

Как указано в ответе председателя гордумы Игоря Прозорова, вопрос строительства образовательных учреждений не относится к полномочиям депутатов. Между тем отмечается, что специалисты мэрии прорабатывают вопрос стройки школы на бульваре Солнечном, исходя из данных о количестве детей, проживающих в микрорайоне.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Иван Камшилов подключился к проблеме стройки скандальной школы. Политик планировал вынести на обсуждение комиссии по соцполитике вопрос по строительству школы на бульваре Солнечном.