Глава курганской ГИБДД раскритиковал работу автошкол

Михаил Чебыкин предлагает изменить систему обучения водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области следует изменить систему подготовки водителей в автошколах. В настоящее время курсанты приходят на экзамены в ГИБДД неподготовленными к вождению в реальных условиях. Об этом заявил начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин на пресс-конференции с ФКУ Упрдор «Южный Урал», передает корреспондент URA.RU.

«Качество обучения молодых водителей в автошколах оставляет желать лучшего. Люди приходят к нам абсолютно неподготовленные. Их натаскали на решение билетов, которые в компьютере, но они не знают правил дорожного движения, не могут их применить в реальной обстановке, не осознают, какие действия должны быть предприняты в той или иной ситуации. Абсолютно не готовы к участию в дорожном движении. Эту систему подготовки необходимо менять, в том числе и увеличивая количество часов практического вождения», — сказал Чебыкин.

Ранее URA.RU писало, что ГИБДД усилит меры для снижения смертности на курганских дорогах. На автодорогах в Курганской области с начала года погибло 125 человек.