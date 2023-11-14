14 ноября 2023

Глава курганской ГИБДД раскритиковал работу автошкол

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Чебыкин предлагает изменить систему обучения водителей
Михаил Чебыкин предлагает изменить систему обучения водителей Фото:

В Курганской области следует изменить систему подготовки водителей в автошколах. В настоящее время курсанты приходят на экзамены в ГИБДД неподготовленными к вождению в реальных условиях. Об этом заявил начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин на пресс-конференции с ФКУ Упрдор «Южный Урал», передает корреспондент URA.RU.

«Качество обучения молодых водителей в автошколах оставляет желать лучшего. Люди приходят к нам абсолютно неподготовленные. Их натаскали на решение билетов, которые в компьютере, но они не знают правил дорожного движения, не могут их применить в реальной обстановке, не осознают, какие действия должны быть предприняты в той или иной ситуации. Абсолютно не готовы к участию в дорожном движении. Эту систему подготовки необходимо менять, в том числе и увеличивая количество часов практического вождения», — сказал Чебыкин.

Ранее URA.RU писало, что ГИБДД усилит меры для снижения смертности на курганских дорогах. На автодорогах в Курганской области с начала года погибло 125 человек.

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В Курганской области следует изменить систему подготовки водителей в автошколах. В настоящее время курсанты приходят на экзамены в ГИБДД неподготовленными к вождению в реальных условиях. Об этом заявил начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин на пресс-конференции с ФКУ Упрдор «Южный Урал», передает корреспондент URA.RU. «Качество обучения молодых водителей в автошколах оставляет желать лучшего. Люди приходят к нам абсолютно неподготовленные. Их натаскали на решение билетов, которые в компьютере, но они не знают правил дорожного движения, не могут их применить в реальной обстановке, не осознают, какие действия должны быть предприняты в той или иной ситуации. Абсолютно не готовы к участию в дорожном движении. Эту систему подготовки необходимо менять, в том числе и увеличивая количество часов практического вождения», — сказал Чебыкин. Ранее URA.RU писало, что ГИБДД усилит меры для снижения смертности на курганских дорогах. На автодорогах в Курганской области с начала года погибло 125 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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