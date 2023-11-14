В Тюменской области сменился председатель районного суда

Председателем Омутинского районного суда (Омутинский район, Тюменская область) был назначен Вячеслав Коробейников. Об этом сообщает официальный сайт объединенной пресс-службы судебной системы региона.
«Сегодня председатель Тюменского областного суда Вячеслав Рудольфович Антропов поздравил с официальным вступлением в должность ранее исполнявшего обязанности председателя Омутинского районного суда Вячеслава Петровича Коробейникова. На торжественном мероприятии присутствовали представители органов охраны правопорядка и муниципалитета района, а также начальник Управления судебного департамента в Тюменской области Игорь Владимирович Филипенко», — указано на официальном сайте объединенной пресс-службы судов.
Там добавили, что Вячеслав Коробейников родился в 1985 году. Является выпускником юридического факультета Тюменского госуниверситета. До назначения работал в администрации Исетского района, а также занимал должность судьи Омутинского районного суда.
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