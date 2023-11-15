15 ноября 2023

Картину тюменского зэка оценят эксперты из Эрмитажа

Тюменский заключенный участвует в российском конкурсе «Искупление и возрождение»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, заключенные, подростки, исправительная колония, зеки, ИК, дети, ауе, колония для несовершеннолетних, детская колония, зэки
Автор работы открыл свой талант в исправительном учреждении Фото:

В Тюмени заключенный исправительной колонии №2 вышел в финал всероссийского конкурса «Искупление и возрождение», нарисовав лучшую копию картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

«Тюменские заключенные подали на региональный этап конкурса более 10 работ: нужно было нарисовать копию картины Рембрандта „Возвращение блудного сына“. Победителем стал 53-летний мужчина. Его работа направлена в Санкт-Петербург для участия в финальном этапе конкурса», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области.

Членами жюри конкурса станут не только представители УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Общественного совета при управлении, но и специалисты известного музейного комплекса «Государственный Эрмитаж». Первая работа, написанная этим же тюменским заключенным, прошла в 2022 году во всероссийский этап конкурса православной живописи среди осужденных «Явление», но не получила ни одного призового места.

Работа заключенного, отправленная на конкурс
Работа заключенного, отправленная на конкурс
Фото:

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В Тюмени заключенный исправительной колонии №2 вышел в финал всероссийского конкурса «Искупление и возрождение», нарисовав лучшую копию картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. «Тюменские заключенные подали на региональный этап конкурса более 10 работ: нужно было нарисовать копию картины Рембрандта „Возвращение блудного сына“. Победителем стал 53-летний мужчина. Его работа направлена в Санкт-Петербург для участия в финальном этапе конкурса», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. Членами жюри конкурса станут не только представители УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Общественного совета при управлении, но и специалисты известного музейного комплекса «Государственный Эрмитаж». Первая работа, написанная этим же тюменским заключенным, прошла в 2022 году во всероссийский этап конкурса православной живописи среди осужденных «Явление», но не получила ни одного призового места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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