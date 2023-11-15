Картину тюменского зэка оценят эксперты из Эрмитажа

Тюменский заключенный участвует в российском конкурсе «Искупление и возрождение»

16 ноября 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Автор работы открыл свой талант в исправительном учреждении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени заключенный исправительной колонии №2 вышел в финал всероссийского конкурса «Искупление и возрождение», нарисовав лучшую копию картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. «Тюменские заключенные подали на региональный этап конкурса более 10 работ: нужно было нарисовать копию картины Рембрандта „Возвращение блудного сына“. Победителем стал 53-летний мужчина. Его работа направлена в Санкт-Петербург для участия в финальном этапе конкурса», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. Членами жюри конкурса станут не только представители УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Общественного совета при управлении, но и специалисты известного музейного комплекса «Государственный Эрмитаж». Первая работа, написанная этим же тюменским заключенным, прошла в 2022 году во всероссийский этап конкурса православной живописи среди осужденных «Явление», но не получила ни одного призового места. Работа заключенного, отправленная на конкурс Фото: пресс-служба УФСИН по Тюменской области

В Тюмени заключенный исправительной колонии №2 вышел в финал всероссийского конкурса «Искупление и возрождение», нарисовав лучшую копию картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. «Тюменские заключенные подали на региональный этап конкурса более 10 работ: нужно было нарисовать копию картины Рембрандта „Возвращение блудного сына“. Победителем стал 53-летний мужчина. Его работа направлена в Санкт-Петербург для участия в финальном этапе конкурса», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСИН России по Тюменской области. Членами жюри конкурса станут не только представители УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Общественного совета при управлении, но и специалисты известного музейного комплекса «Государственный Эрмитаж». Первая работа, написанная этим же тюменским заключенным, прошла в 2022 году во всероссийский этап конкурса православной живописи среди осужденных «Явление», но не получила ни одного призового места.