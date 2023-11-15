О запрете на отжиг сообщил депутат облдумы Олег Логинов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Депутаты курганской облдумы заявили, что чиновники не разрешают аграриям заниматься контролируемым отжигом на полях. По мнению депутатов, эта мера помогает предотвратить пожары. Об этом стало известно на заседании комитета облдумы по аграрной политике, передает корреспондент URA.RU.

«Почему не стали давать разрешать весной отжиги травостоя и всего остального? Пока еще в лесу находится снег и влага. Сейчас у нас с боков полей большие волокуши, а мы не можем их сжечь — нам запретили это делать, но эта „пороховая бочка“ когда-нибудь вспыхнет. Надо организованно это все делать, и тогда мы на половину сократим число пожаров. Мы деревни опахали, но толку от этого не будет», — сообщил депутат Олег Логинов.

С ним согласился депутат Александр Обласов, который объяснил, что до этого фермеры десятилетиями занимались отжигом. Он отметил, что на полях снег тает раньше, чем в лесу. По его опыту, пожар начинается с полей, степей, а не в лесу. Депутат добавил, что аграрии выбирают для контролируемого отжига безветренную погоду.

Представители департамента гражданской защиты объяснили им, что пожароопасный период наступает все раньше, а в это время уже нельзя заниматься контролируемым отжигом. При этом в департаменте согласны, что отжиг полезен для профилактики пожаров.

В регионе из-за масштабных весенних пожаров пострадали 5600 человек, погибли более 20, сгорело более 5000 строений и жилых домов. Правительство региона выделило на помощь погорельцам 1,5 млрд рублей.

По словам депутата Александра Обласова, фермеры десятилетиями занимаются контролируемыми отжигами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На вопросы депутатов отвечали заместители директора департамента гражданской обороны Александр Кондратьев (слава за столом) и Анатолий Тарасенко (в центре за столом) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU