15 ноября 2023

Тюменцам дадут новую выплату в 100 000 рублей за участие в СВО

В Тюменской области хотят платить участникам СВО, служащим от Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы контрактников. Тюмень , военные, служба по контракту, солдат, контрактники
Деньги получат те, кто подписал контракты на службу с Росгвардией Фото:
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Власти Тюменской области хотят ввести новую выплату в 100 000 рублей для контрактников — участников СВО. Соответствующий проект постановления находится на обсуждении и есть в распоряжении URA.RU. Деньги получат те, кто подписал контракты на службу с Росгвардией.

«Об установлении единовременной выплаты гражданам, заключившим в Тюменской области контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ о прохождении военной службы в их составе во вновь формируемых подразделениях Росгвардии для участия в специальной военной операции, и прибывшим к месту выполнения служебно-боевых задач. Размер выплаты — 100 000 рублей», — говорится в проекте.

В случае подписания документа, который пока обсуждается, схема получения денег будет следующей: после заключения контракта управление Росгвардии передаст данные гражданина в департамент соцразвития. Деньги поступят на счет военного в течение трех дней. При этом выплата будет положена тем, кто заключил контракты с 28 июля 2023 года.

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Власти Тюменской области хотят ввести новую выплату в 100 000 рублей для контрактников — участников СВО. Соответствующий проект постановления находится на обсуждении и есть в распоряжении URA.RU. Деньги получат те, кто подписал контракты на службу с Росгвардией. «Об установлении единовременной выплаты гражданам, заключившим в Тюменской области контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ о прохождении военной службы в их составе во вновь формируемых подразделениях Росгвардии для участия в специальной военной операции, и прибывшим к месту выполнения служебно-боевых задач. Размер выплаты — 100 000 рублей», — говорится в проекте. В случае подписания документа, который пока обсуждается, схема получения денег будет следующей: после заключения контракта управление Росгвардии передаст данные гражданина в департамент соцразвития. Деньги поступят на счет военного в течение трех дней. При этом выплата будет положена тем, кто заключил контракты с 28 июля 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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