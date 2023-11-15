Тюменцам дадут новую выплату в 100 000 рублей за участие в СВО

В Тюменской области хотят платить участникам СВО, служащим от Росгвардии

16 ноября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Деньги получат те, кто подписал контракты на службу с Росгвардией Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Тюменской области хотят ввести новую выплату в 100 000 рублей для контрактников — участников СВО. Соответствующий проект постановления находится на обсуждении и есть в распоряжении URA.RU. Деньги получат те, кто подписал контракты на службу с Росгвардией. «Об установлении единовременной выплаты гражданам, заключившим в Тюменской области контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ о прохождении военной службы в их составе во вновь формируемых подразделениях Росгвардии для участия в специальной военной операции, и прибывшим к месту выполнения служебно-боевых задач. Размер выплаты — 100 000 рублей», — говорится в проекте. В случае подписания документа, который пока обсуждается, схема получения денег будет следующей: после заключения контракта управление Росгвардии передаст данные гражданина в департамент соцразвития. Деньги поступят на счет военного в течение трех дней. При этом выплата будет положена тем, кто заключил контракты с 28 июля 2023 года.

Власти Тюменской области хотят ввести новую выплату в 100 000 рублей для контрактников — участников СВО. Соответствующий проект постановления находится на обсуждении и есть в распоряжении URA.RU. Деньги получат те, кто подписал контракты на службу с Росгвардией. «Об установлении единовременной выплаты гражданам, заключившим в Тюменской области контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ о прохождении военной службы в их составе во вновь формируемых подразделениях Росгвардии для участия в специальной военной операции, и прибывшим к месту выполнения служебно-боевых задач. Размер выплаты — 100 000 рублей», — говорится в проекте. В случае подписания документа, который пока обсуждается, схема получения денег будет следующей: после заключения контракта управление Росгвардии передаст данные гражданина в департамент соцразвития. Деньги поступят на счет военного в течение трех дней. При этом выплата будет положена тем, кто заключил контракты с 28 июля 2023 года.