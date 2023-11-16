Общество ЖКХ и Городская среда Тюмень сковали девятибалльные пробки. Скрин 17 ноября 2023 в 17:38 Размер текста - 17 + Пробки образовались в том числе и из-за ДТП Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10. «Тюмень, 17:30. Пробки — девять баллов из десяти», — сообщается в приложении. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, 50 лет ВЛКС, Челюскинцев и в микрорайонах. Сервисом зафиксировано четыре аварии. ДТП отмечены на улицах Пермякова, Мельникайте, Закалужской и Профсоюзной. Пробки замечены на центральных улицах города Фото: скрин с сайта 2ГИС https://2gis.ru/tyumen?m=65.592827%2C57.14653%2F12.41&traffic Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10. «Тюмень, 17:30. Пробки — девять баллов из десяти», — сообщается в приложении. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, 50 лет ВЛКС, Челюскинцев и в микрорайонах. Сервисом зафиксировано четыре аварии. ДТП отмечены на улицах Пермякова, Мельникайте, Закалужской и Профсоюзной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям