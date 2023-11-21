В Тюмени пропало освещение на объездной дороге

21 ноября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Ремонт системы освещения займет сутки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Из-за замыкания кабеля на объездной дороге Тюмени отключилось наружное освещение. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. На ремонт потребуется около суток. «Около суток потребуется специалистам на восстановление линии освещения на обходе Тюмени. Перебой в работе наружного освещения на ТКАД, на участке от Старотобольского тракта до дороги Тюмень — Боровский — Богандинский, возник в результате замыкания подземного кабеля», — рассказали URA.RU в ГУС ТО. Место повреждения уже найдено, специалистам предстоит заменить участок линии. Пока освещение не будет восстановлено, водителей просят быть предельно внимательными при проезде проблемного участка.

Из-за замыкания кабеля на объездной дороге Тюмени отключилось наружное освещение. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. На ремонт потребуется около суток. «Около суток потребуется специалистам на восстановление линии освещения на обходе Тюмени. Перебой в работе наружного освещения на ТКАД, на участке от Старотобольского тракта до дороги Тюмень — Боровский — Богандинский, возник в результате замыкания подземного кабеля», — рассказали URA.RU в ГУС ТО. Место повреждения уже найдено, специалистам предстоит заменить участок линии. Пока освещение не будет восстановлено, водителей просят быть предельно внимательными при проезде проблемного участка.