В Тюмени пропало освещение на объездной дороге

Из-за замыкания кабеля на объездной дороге Тюмени отключилось наружное освещение. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. На ремонт потребуется около суток.
«Около суток потребуется специалистам на восстановление линии освещения на обходе Тюмени. Перебой в работе наружного освещения на ТКАД, на участке от Старотобольского тракта до дороги Тюмень — Боровский — Богандинский, возник в результате замыкания подземного кабеля», — рассказали URA.RU в ГУС ТО.
Место повреждения уже найдено, специалистам предстоит заменить участок линии. Пока освещение не будет восстановлено, водителей просят быть предельно внимательными при проезде проблемного участка.
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