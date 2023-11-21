В Тюмени пропало освещение на объездной дороге

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Инспекция ремонта дороги по улице 50 лет ВЛКСМ. Сургут, ремонт дороги, фонари освещения, свет фар, ночь
Ремонт системы освещения займет сутки Фото:

Из-за замыкания кабеля на объездной дороге Тюмени отключилось наружное освещение. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. На ремонт потребуется около суток.

«Около суток потребуется специалистам на восстановление линии освещения на обходе Тюмени. Перебой в работе наружного освещения на ТКАД, на участке от Старотобольского тракта до дороги Тюмень — Боровский — Богандинский, возник в результате замыкания подземного кабеля», — рассказали URA.RU в ГУС ТО.

Место повреждения уже найдено, специалистам предстоит заменить участок линии. Пока освещение не будет восстановлено, водителей просят быть предельно внимательными при проезде проблемного участка.

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Из-за замыкания кабеля на объездной дороге Тюмени отключилось наружное освещение. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. На ремонт потребуется около суток. «Около суток потребуется специалистам на восстановление линии освещения на обходе Тюмени. Перебой в работе наружного освещения на ТКАД, на участке от Старотобольского тракта до дороги Тюмень — Боровский — Богандинский, возник в результате замыкания подземного кабеля», — рассказали URA.RU в ГУС ТО. Место повреждения уже найдено, специалистам предстоит заменить участок линии. Пока освещение не будет восстановлено, водителей просят быть предельно внимательными при проезде проблемного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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