22 ноября 2023

В тюменских детсадах дети массово подхватили инфекцию

В детсадах Тобольска дети заболели гастроэнтеритом по неизвестной причине
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало строительства жилого дома по улице Коли Мяготина. Курган, детский сад, дети, забор, ясли сад, прогулка детей
У 12 детей нашли инфекционное заболевание, но его причину не установили Фото:

В двух детских садах Тобольска (Тюменская область) у 12 детей выявили воспалительное инфекционное заболевание — острый гастроэнтерит, однако расследование не смогло установить причину этих вспышек. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону. ЧП произошли еще в октябре, но известно о них стало лишь сейчас.

«В Тобольске в период с 13 по 20 октября зарегистрированы экстренные извещения в отношении детей, посещавших детские сады №30 и №40. В первом учреждении острым гастроэнтеритом заболели семь воспитанников, во втором — пять», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

При этом специалистам не удалось понять, как дети подхватили это воспалительное заболевание, вызываемое инфекциями. В садах были проведены санитарно-эпидемиологические расследования: взяты смывы, пробы воды и продуктов, проверена химия, используемая для дезинфекции, обследован персонал.

«Не установлена связь между заболеваниями детей и оказанием им услуг в учреждениях», — ответили в управлении на запрос URA.RU. Иных причин в ведомстве также не назвали.

Ранее URA.RU писало о вспышке сальмонеллеза в детсаду при школе №16 Тобольска. Тогда причиной массовой заболеваемости 54 детей и пяти взрослых стала недостаточно термически обработанная курица, которой их накормили. По данному факту фигурантками уголовного дела стали две сотрудницы учреждения.

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В двух детских садах Тобольска (Тюменская область) у 12 детей выявили воспалительное инфекционное заболевание — острый гастроэнтерит, однако расследование не смогло установить причину этих вспышек. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону. ЧП произошли еще в октябре, но известно о них стало лишь сейчас. «В Тобольске в период с 13 по 20 октября зарегистрированы экстренные извещения в отношении детей, посещавших детские сады №30 и №40. В первом учреждении острым гастроэнтеритом заболели семь воспитанников, во втором — пять», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. При этом специалистам не удалось понять, как дети подхватили это воспалительное заболевание, вызываемое инфекциями. В садах были проведены санитарно-эпидемиологические расследования: взяты смывы, пробы воды и продуктов, проверена химия, используемая для дезинфекции, обследован персонал. «Не установлена связь между заболеваниями детей и оказанием им услуг в учреждениях», — ответили в управлении на запрос URA.RU. Иных причин в ведомстве также не назвали. Ранее URA.RU писало о вспышке сальмонеллеза в детсаду при школе №16 Тобольска. Тогда причиной массовой заболеваемости 54 детей и пяти взрослых стала недостаточно термически обработанная курица, которой их накормили. По данному факту фигурантками уголовного дела стали две сотрудницы учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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