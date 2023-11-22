В тюменских детсадах дети массово подхватили инфекцию

В детсадах Тобольска дети заболели гастроэнтеритом по неизвестной причине

У 12 детей нашли инфекционное заболевание, но его причину не установили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В двух детских садах Тобольска (Тюменская область) у 12 детей выявили воспалительное инфекционное заболевание — острый гастроэнтерит, однако расследование не смогло установить причину этих вспышек. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону. ЧП произошли еще в октябре, но известно о них стало лишь сейчас.

«В Тобольске в период с 13 по 20 октября зарегистрированы экстренные извещения в отношении детей, посещавших детские сады №30 и №40. В первом учреждении острым гастроэнтеритом заболели семь воспитанников, во втором — пять», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

При этом специалистам не удалось понять, как дети подхватили это воспалительное заболевание, вызываемое инфекциями. В садах были проведены санитарно-эпидемиологические расследования: взяты смывы, пробы воды и продуктов, проверена химия, используемая для дезинфекции, обследован персонал.

«Не установлена связь между заболеваниями детей и оказанием им услуг в учреждениях», — ответили в управлении на запрос URA.RU. Иных причин в ведомстве также не назвали.

Ранее URA.RU писало о вспышке сальмонеллеза в детсаду при школе №16 Тобольска. Тогда причиной массовой заболеваемости 54 детей и пяти взрослых стала недостаточно термически обработанная курица, которой их накормили. По данному факту фигурантками уголовного дела стали две сотрудницы учреждения.