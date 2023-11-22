Самые яркие высказывания губернатора Шумкова на ВДНХ

Губернатор Шумков пообщался с молодежью на выставке на ВДНХ

22 ноября 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

На ВДНХ Курганскую область презентовал губернатор Шумков Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков 22 ноября работал на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. Глава лично презентовал регион, отвечал на вопросы гостей, коллег и молодежи. Корреспондент URA.RU подобрал десять самых ярких цитат Шумкова с этого мероприятия. «В чем твоя сила, брат? Правильно, в людях. В вас», — обратился Шумков к школьникам во время экскурсии. Обычно губернатор использует в своих соцсетях слоган «Сила в правде» из культового фильма. «Непродолжительное время назад Курганская область считалась общероссийским символом депрессии, якобы, что может быть еще хуже. На сегодняшний день мы держим первое место по России и первое место по УрФО по промышленному росту», — выступил с приветственным словом Шумков, презентуя регион гостям. «Растут собственные доходы региона. По данным октября по динамике этого показателя мы были 12-ми в России. До того — на 10-м месте. Параллельно с этим преображаются города и села — в плане газификации 220 населенных пунктов, построили и отремонтировали 2000 км дорог и десятки мостов», — продолжил губернатор. «Построено и приведено в порядок более 700 школ, детсадов, больниц, объектов культуры и спорта. Быстро и масштабно благоустраиваются территории. И потихоньку, последовательно меняются сами люди. Они поверили в свои силы, в свой регион, который раньше считали убитым и безнадежно депрессивным», — сказал Шумков о жителях региона. Губернатор рассказал о планах по строительству нового моста в Кургане. «Стоимость проекта примерно 6-6,5 миллиарда рублей. Я полагаю, что как только закончим проект и получим экспертизы, то начнем уже активную проработку по финансированию», — сказал Шумков. Также по словам губернатора, рассматривается привлечение внебюджетных средств. Реализовать проект строительства путепровода через Транссибирскую магистраль планируют в 2025—2028 годах. Шумков пояснил, почему новый логистический центр для торговли с Китаем выгодно построить в Петухово Курганской области. «Продукция перспективна к экспорту, потому что от железнодорожной станции „Петухово“ Курганской области до города Урумчи, а правильно сказать до казахско-китайской границы есть прямая железная дорога. Сам об этом не знал, пока не переехал в Курганскую область», — сказал он. Во время встречи с молодежью студентка спросила у Шумкова, как она может помочь области, обучаясь в Москве на политолога. Шумков на это ответил: «Солнце мое! Хочешь сейчас тебя на работу заберем, хочешь позже?». И обещал студентке помочь в вопросе трудоустройства. Губернатор вербовал молодые кадры и для мэрии Кургана. «Сегодня в городе Кургане мы завершаем так называемую транспортную реформу. Мы убираем старые ржавые пазики и помогаем перевозчикам купить почти 170 новых автобусов, чтобы они могли перевозить людей в более комфортных условиях. Элементарно бывает некому даже просчитывать маршруты и прочие вещи. Можно пойти (прим. — работать) в муниципальную администрацию. На работу начальником транспортного цеха мы тебя можем взять», — обратился он к одному из студентов. Затронул Шумков и дефицит кадров в образовании. «Психологи школьные — большой дефицит. Если вы хотите работать детским психологом в школе, мы таких на работу берем. Таких психологов с высшим образованием мы можем взять на должность завуча, а затем руководителя школы. Потому что когда мы говорим о будущих поколениях, то с людьми, отработавшими 30-40 лет бывает сложно разговаривать. Они неплохие, они люди другой эпохи. Есть древнеримская поговорка: „Не нужно вливать молодое вино в старые меха“. Поэтому если вы готовы двигаться в этом направлении, то нам очень нужны руководители в образовании», — продолжал Шумков. Несколько слов он сказал о развитии спорта, в том числе единоборств. «Когда мигранты и другие люди пытаются обижать наших парней, это смотрится унизительно. Этого быть не должно. Поэтому такие виды спорта должны культивироваться», — пояснил Шумков свое распоряжение в строящихся в Кургане спортобъектах делать профильные занятия единоборствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 22 ноября работал на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. Глава лично презентовал регион, отвечал на вопросы гостей, коллег и молодежи. Корреспондент URA.RU подобрал десять самых ярких цитат Шумкова с этого мероприятия. «В чем твоя сила, брат? Правильно, в людях. В вас», — обратился Шумков к школьникам во время экскурсии. Обычно губернатор использует в своих соцсетях слоган «Сила в правде» из культового фильма. «Непродолжительное время назад Курганская область считалась общероссийским символом депрессии, якобы, что может быть еще хуже. На сегодняшний день мы держим первое место по России и первое место по УрФО по промышленному росту», — выступил с приветственным словом Шумков, презентуя регион гостям. «Растут собственные доходы региона. По данным октября по динамике этого показателя мы были 12-ми в России. До того — на 10-м месте. Параллельно с этим преображаются города и села — в плане газификации 220 населенных пунктов, построили и отремонтировали 2000 км дорог и десятки мостов», — продолжил губернатор. «Построено и приведено в порядок более 700 школ, детсадов, больниц, объектов культуры и спорта. Быстро и масштабно благоустраиваются территории. И потихоньку, последовательно меняются сами люди. Они поверили в свои силы, в свой регион, который раньше считали убитым и безнадежно депрессивным», — сказал Шумков о жителях региона. Губернатор рассказал о планах по строительству нового моста в Кургане. «Стоимость проекта примерно 6-6,5 миллиарда рублей. Я полагаю, что как только закончим проект и получим экспертизы, то начнем уже активную проработку по финансированию», — сказал Шумков. Также по словам губернатора, рассматривается привлечение внебюджетных средств. Реализовать проект строительства путепровода через Транссибирскую магистраль планируют в 2025—2028 годах. Шумков пояснил, почему новый логистический центр для торговли с Китаем выгодно построить в Петухово Курганской области. «Продукция перспективна к экспорту, потому что от железнодорожной станции „Петухово“ Курганской области до города Урумчи, а правильно сказать до казахско-китайской границы есть прямая железная дорога. Сам об этом не знал, пока не переехал в Курганскую область», — сказал он. Во время встречи с молодежью студентка спросила у Шумкова, как она может помочь области, обучаясь в Москве на политолога. Шумков на это ответил: «Солнце мое! Хочешь сейчас тебя на работу заберем, хочешь позже?». И обещал студентке помочь в вопросе трудоустройства. Губернатор вербовал молодые кадры и для мэрии Кургана. «Сегодня в городе Кургане мы завершаем так называемую транспортную реформу. Мы убираем старые ржавые пазики и помогаем перевозчикам купить почти 170 новых автобусов, чтобы они могли перевозить людей в более комфортных условиях. Элементарно бывает некому даже просчитывать маршруты и прочие вещи. Можно пойти (прим. — работать) в муниципальную администрацию. На работу начальником транспортного цеха мы тебя можем взять», — обратился он к одному из студентов. Затронул Шумков и дефицит кадров в образовании. «Психологи школьные — большой дефицит. Если вы хотите работать детским психологом в школе, мы таких на работу берем. Таких психологов с высшим образованием мы можем взять на должность завуча, а затем руководителя школы. Потому что когда мы говорим о будущих поколениях, то с людьми, отработавшими 30-40 лет бывает сложно разговаривать. Они неплохие, они люди другой эпохи. Есть древнеримская поговорка: „Не нужно вливать молодое вино в старые меха“. Поэтому если вы готовы двигаться в этом направлении, то нам очень нужны руководители в образовании», — продолжал Шумков. Несколько слов он сказал о развитии спорта, в том числе единоборств. «Когда мигранты и другие люди пытаются обижать наших парней, это смотрится унизительно. Этого быть не должно. Поэтому такие виды спорта должны культивироваться», — пояснил Шумков свое распоряжение в строящихся в Кургане спортобъектах делать профильные занятия единоборствами.