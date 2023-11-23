В Ишиме сняли художественный фильм о буллинге в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, подростки, преступник, мужчина, силуэт
В съемках приняли участие 15 ишимских подростков Фото:

В Ишиме (Тюменская область) сняли фильм о буллинге в школе. Фильм «Счастье» рассказывает о судьбе девочки, которая рано осталась без родителей. Как рассказала URA.RU режиссер картины Наталья Русакова, у реального прототипа была очень трудная жизнь.

«После смерти родителей подростка на воспитание взяла родная тетя, но не занималась ей, а использовала как бесплатную рабочую силу в своем магазине. Из-за этого у подростка были проблемы с одноклассниками и учителями, ее избивали, оскорбляли, над ней смеялись. После смерти тети она попала в детский дом. Ей повезло с директором — благодаря ему она стала делать свечи и это и стало ее профессией», — рассказала URA.RU режиссер фильма «Счастье» Наталья Русакова.

По словам создателей картины, это самый долгий проект их киностудии. Над ним они работают уже год, премьеру назначили на декабрь.

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В Ишиме (Тюменская область) сняли фильм о буллинге в школе. Фильм «Счастье» рассказывает о судьбе девочки, которая рано осталась без родителей. Как рассказала URA.RU режиссер картины Наталья Русакова, у реального прототипа была очень трудная жизнь. «После смерти родителей подростка на воспитание взяла родная тетя, но не занималась ей, а использовала как бесплатную рабочую силу в своем магазине. Из-за этого у подростка были проблемы с одноклассниками и учителями, ее избивали, оскорбляли, над ней смеялись. После смерти тети она попала в детский дом. Ей повезло с директором — благодаря ему она стала делать свечи и это и стало ее профессией», — рассказала URA.RU режиссер фильма «Счастье» Наталья Русакова. По словам создателей картины, это самый долгий проект их киностудии. Над ним они работают уже год, премьеру назначили на декабрь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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