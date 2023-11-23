В Ишиме сняли художественный фильм о буллинге в школе

23 ноября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В съемках приняли участие 15 ишимских подростков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ишиме (Тюменская область) сняли фильм о буллинге в школе. Фильм «Счастье» рассказывает о судьбе девочки, которая рано осталась без родителей. Как рассказала URA.RU режиссер картины Наталья Русакова, у реального прототипа была очень трудная жизнь. «После смерти родителей подростка на воспитание взяла родная тетя, но не занималась ей, а использовала как бесплатную рабочую силу в своем магазине. Из-за этого у подростка были проблемы с одноклассниками и учителями, ее избивали, оскорбляли, над ней смеялись. После смерти тети она попала в детский дом. Ей повезло с директором — благодаря ему она стала делать свечи и это и стало ее профессией», — рассказала URA.RU режиссер фильма «Счастье» Наталья Русакова. По словам создателей картины, это самый долгий проект их киностудии. Над ним они работают уже год, премьеру назначили на декабрь.

В Ишиме (Тюменская область) сняли фильм о буллинге в школе. Фильм «Счастье» рассказывает о судьбе девочки, которая рано осталась без родителей. Как рассказала URA.RU режиссер картины Наталья Русакова, у реального прототипа была очень трудная жизнь. «После смерти родителей подростка на воспитание взяла родная тетя, но не занималась ей, а использовала как бесплатную рабочую силу в своем магазине. Из-за этого у подростка были проблемы с одноклассниками и учителями, ее избивали, оскорбляли, над ней смеялись. После смерти тети она попала в детский дом. Ей повезло с директором — благодаря ему она стала делать свечи и это и стало ее профессией», — рассказала URA.RU режиссер фильма «Счастье» Наталья Русакова. По словам создателей картины, это самый долгий проект их киностудии. Над ним они работают уже год, премьеру назначили на декабрь.