В рабочем поселке Сумкино (Тюменская область) 8 сентября пропали две женщины. Информацию об этом разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».
«Помогите найти человека! Пропала Татьяна Климентьева, 55 лет. С 8 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке. В этот же день пропала Евгения Котельникова, 48 лет.
Обе женщины проживали в рабочем поселке Сумкино в Тобольском районе. Об обстоятельствах пропажи ничего не известно. Поисковики также отмечают, что осталось не ясно, в какой одежде ушли женщины.
Информацию о местонахождении пропавших можно сообщить в полицию или по номеру 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-800-700-54-52.
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