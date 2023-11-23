В Тюменской области в один день пропали две женщины. Фото

24 ноября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Обе женщины пропали в одном районе в один день Фото: Игорь Пантин © URA.RU В рабочем поселке Сумкино (Тюменская область) 8 сентября пропали две женщины. Информацию об этом разместил поисковый отряд «Лиза Алерт». «Помогите найти человека! Пропала Татьяна Климентьева, 55 лет. С 8 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке. В этот же день пропала Евгения Котельникова, 48 лет. Обе женщины проживали в рабочем поселке Сумкино в Тобольском районе. Об обстоятельствах пропажи ничего не известно. Поисковики также отмечают, что осталось не ясно, в какой одежде ушли женщины. Информацию о местонахождении пропавших можно сообщить в полицию или по номеру 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-800-700-54-52. Женщина пропала 8 сентября Фото: соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalert_sever Фото: соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalert_sever

В рабочем поселке Сумкино (Тюменская область) 8 сентября пропали две женщины. Информацию об этом разместил поисковый отряд «Лиза Алерт». «Помогите найти человека! Пропала Татьяна Климентьева, 55 лет. С 8 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке. В этот же день пропала Евгения Котельникова, 48 лет. Обе женщины проживали в рабочем поселке Сумкино в Тобольском районе. Об обстоятельствах пропажи ничего не известно. Поисковики также отмечают, что осталось не ясно, в какой одежде ушли женщины. Информацию о местонахождении пропавших можно сообщить в полицию или по номеру 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-800-700-54-52.