23 ноября 2023

В Тюменской области в один день пропали две женщины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Осень. Москва, пенсионер, аллея, прогулка, пожилой, женщина, отдых
Обе женщины пропали в одном районе в один день Фото:

В рабочем поселке Сумкино (Тюменская область) 8 сентября пропали две женщины. Информацию об этом разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Помогите найти человека! Пропала Татьяна Климентьева, 55 лет. С 8 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке. В этот же день пропала Евгения Котельникова, 48 лет.

Обе женщины проживали в рабочем поселке Сумкино в Тобольском районе. Об обстоятельствах пропажи ничего не известно. Поисковики также отмечают, что осталось не ясно, в какой одежде ушли женщины.

Информацию о местонахождении пропавших можно сообщить в полицию или по номеру 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-800-700-54-52.

Женщина пропала 8 сентября
Женщина пропала 8 сентября
Фото:
Фото:

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В рабочем поселке Сумкино (Тюменская область) 8 сентября пропали две женщины. Информацию об этом разместил поисковый отряд «Лиза Алерт». «Помогите найти человека! Пропала Татьяна Климентьева, 55 лет. С 8 сентября 2023 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в ориентировке. В этот же день пропала Евгения Котельникова, 48 лет. Обе женщины проживали в рабочем поселке Сумкино в Тобольском районе. Об обстоятельствах пропажи ничего не известно. Поисковики также отмечают, что осталось не ясно, в какой одежде ушли женщины. Информацию о местонахождении пропавших можно сообщить в полицию или по номеру 112. Также можно связаться с поисковиками — 8-800-700-54-52.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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