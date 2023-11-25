В Тобольске несколько десятков человек застряли на левом берегу Иртыша

26 ноября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Около 40 машин с людьми застряли на левом берегу Иртыша Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) около 40 машин с людьми застряли на левом берегу Иртыша. Об этом журналистам рассказала тюменка, которая также оказалась на другой стороне реки. «Проснувшись утром мы увидели новость, что паром убрали, диспетчер речпорта тобольского ничего пояснить нам не может. Как мы должны теперь попасть на правый берег? Мы живем в Тюмени и теперь должны машину бросить. Руководство трубки не берут! Решая эту проблему, узнали что администрация Тобольска людям говорила, что паром еще до 29 ноября будет ходить», — сказала женщина журналистам 72.RU. Жительница региона утверждает, что информации о прекращении работы парома нигде не было. Во время переправы и покупки билетов людей также не предупреждали. Однако 25 ноября вечером администрация Тобольска ссылаясь на информацию порта в своем telegram-канале оповестила жителей, что из-за ледостава на реке Иртыш паромная переправа прекратила свою работу в этот же день. В диспетчерской тобольского речпорта подтвердили журналистам, что к ним поступают обращения от жителей, которые застряли на левом берегу. Об остальном сотрудники не рассказали. Они попросили журналистов обратиться к руководству порта, однако там им никто не ответил. URA.RU направило запрос в администрацию города. Ответ на момент публикации не поступал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тобольске (Тюменская область) около 40 машин с людьми застряли на левом берегу Иртыша. Об этом журналистам рассказала тюменка, которая также оказалась на другой стороне реки. «Проснувшись утром мы увидели новость, что паром убрали, диспетчер речпорта тобольского ничего пояснить нам не может. Как мы должны теперь попасть на правый берег? Мы живем в Тюмени и теперь должны машину бросить. Руководство трубки не берут! Решая эту проблему, узнали что администрация Тобольска людям говорила, что паром еще до 29 ноября будет ходить», — сказала женщина журналистам 72.RU. Жительница региона утверждает, что информации о прекращении работы парома нигде не было. Во время переправы и покупки билетов людей также не предупреждали. Однако 25 ноября вечером администрация Тобольска ссылаясь на информацию порта в своем telegram-канале оповестила жителей, что из-за ледостава на реке Иртыш паромная переправа прекратила свою работу в этот же день. В диспетчерской тобольского речпорта подтвердили журналистам, что к ним поступают обращения от жителей, которые застряли на левом берегу. Об остальном сотрудники не рассказали. Они попросили журналистов обратиться к руководству порта, однако там им никто не ответил. URA.RU направило запрос в администрацию города. Ответ на момент публикации не поступал.