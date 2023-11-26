Курганская прокуратура выявила массовые нарушения у регоператора

27 ноября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

12 мусорных площадок имеют нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила 12 неправильно оборудованных мусорных площадок компанией «Чистый город», которая занимается уборкой мусора в Курганской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Надзорными мероприятиями, проведенными природоохранной прокуратурой, установлено, что ООО „Чистый город“ используется 12 площадок (мусороперегрузочных станций) для временного хранения твердых коммунальных отходов с нарушением требований экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства», — указано на сайте. Такие станции, местами не имеют твердого покрытия, по информации прокуратуры. Сами же отходы, которые люди складируют на площадках, не закрыты от воздействия внешней среды — осадков и ветров. Из-за отсутствия ливневой канализации рядом с мусорными площадками загрязняется почва. Кроме того, описанные нарушения создают благоприятные условия для жизни различных насекомых и крыс у контейнеров, а обработку от опасных вредителей, по данным прокуратуры, «Чистый город» проводит не везде. Ранее URA.RU сообщило, что по улице Коли Мяготина в Кургане были завалены мусором контейнеры. На предоставленных фотографиях они не были закрыты от ветра и осадков. Мусор разлетался по округе.

Межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила 12 неправильно оборудованных мусорных площадок компанией «Чистый город», которая занимается уборкой мусора в Курганской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Надзорными мероприятиями, проведенными природоохранной прокуратурой, установлено, что ООО „Чистый город“ используется 12 площадок (мусороперегрузочных станций) для временного хранения твердых коммунальных отходов с нарушением требований экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства», — указано на сайте. Такие станции, местами не имеют твердого покрытия, по информации прокуратуры. Сами же отходы, которые люди складируют на площадках, не закрыты от воздействия внешней среды — осадков и ветров. Из-за отсутствия ливневой канализации рядом с мусорными площадками загрязняется почва. Кроме того, описанные нарушения создают благоприятные условия для жизни различных насекомых и крыс у контейнеров, а обработку от опасных вредителей, по данным прокуратуры, «Чистый город» проводит не везде. Ранее URA.RU сообщило, что по улице Коли Мяготина в Кургане были завалены мусором контейнеры. На предоставленных фотографиях они не были закрыты от ветра и осадков. Мусор разлетался по округе.