В Тюмени мамы детей-инвалидов бьют тревогу из-за цифрового рубля

Тюменки боятся, что теперь их дети-инвалиды не получат реабилитацию у частных специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские мамы, воспитывающие детей-инвалидов, боятся перевода социальных выплат в цифровой рубль. В одном из тюменских тематических чатов вокруг возможного нововведения разгорелась жаркая дискуссия. Горожанки переживают, что с 2024 года они не смогут из пенсии по инвалидности оплатить частных специалистов.

«В 2024 году соцвыплаты уйдут в цифровой рубль! Мы тогда, по сути, останемся ни с чем! Для нас это попахивает жестким контролем и никто здесь о детях не думает!» — возмущается Юлия Косовских.

«Понятно, для чего они это делают, чтобы им легче было отслеживать траты. Но у нас как всегда — придумать придумали, а как это будет на практике?» — спрашивает Лида.

«В этом все и дело. Прощайте, частные массажи и логопеды — теперь только в государственных учреждениях. А там очереди на несколько месяцев и не везде они есть!», — соглашается Инга Шенина.

Цифровой рубль сейчас проходит тестирование в ряде крупных банков, к 2025 году он будет использоваться наряду с наличными и безналичными расчетами повсеместно. В 2024 году его планируют запустить для социальных выплат и субсидий, которые направляются на закупки или оказание услуг.

Одним из его преимуществ считается «окрашивание» средств, то есть возможность увидеть на какие нужды направлены деньги. Ранее URA.RU уже писало, что один из крупных российских банков разработал технологию снятия цифрового рубля через банкомат.