Мошенники под видом спикера Тюменской облдумы вымогают деньги

Мошенники под видом спикера Тюменской облдумы Фуата Сайфитдиова обманывают людей. Злоумышленники с фейковой страницы парламентария просят отправить им деньги или выйти на связь с силовиками. Об опасности председатель думы предупредил в своих соцсетях.
«В последнее время многим моим коллегам, соратникам и знакомым от моего имени приходят сообщения в телеграмм с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями силовых структур, чтобы ответить на ряд вопросов. Будьте осторожны, это мошенники. Создав фейковый аккаунт в мессенджерах, они пытаются выманить деньги», — заявил депутат в своих социальных сетях.
Ранее URA.RU сообщало, как бывшая тюменская чиновница перевела мошенникам 20 млн рублей. Злоумышленник представился ведущим специалистом Центробанка.
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