26 ноября 2023

Мошенники под видом спикера Тюменской облдумы вымогают деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, сайфитдинов фуат
Председатель Тюменской облдумы стал жертвой мошенников Фото:

Мошенники под видом спикера Тюменской облдумы Фуата Сайфитдиова обманывают людей. Злоумышленники с фейковой страницы парламентария просят отправить им деньги или выйти на связь с силовиками. Об опасности председатель думы предупредил в своих соцсетях.

«В последнее время многим моим коллегам, соратникам и знакомым от моего имени приходят сообщения в телеграмм с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями силовых структур, чтобы ответить на ряд вопросов. Будьте осторожны, это мошенники. Создав фейковый аккаунт в мессенджерах, они пытаются выманить деньги», — заявил депутат в своих социальных сетях.

Ранее URA.RU сообщало, как бывшая тюменская чиновница перевела мошенникам 20 млн рублей. Злоумышленник представился ведущим специалистом Центробанка.

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Мошенники под видом спикера Тюменской облдумы Фуата Сайфитдиова обманывают людей. Злоумышленники с фейковой страницы парламентария просят отправить им деньги или выйти на связь с силовиками. Об опасности председатель думы предупредил в своих соцсетях. «В последнее время многим моим коллегам, соратникам и знакомым от моего имени приходят сообщения в телеграмм с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями силовых структур, чтобы ответить на ряд вопросов. Будьте осторожны, это мошенники. Создав фейковый аккаунт в мессенджерах, они пытаются выманить деньги», — заявил депутат в своих социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, как бывшая тюменская чиновница перевела мошенникам 20 млн рублей. Злоумышленник представился ведущим специалистом Центробанка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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