Мошенники под видом спикера Тюменской облдумы вымогают деньги

27 ноября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Председатель Тюменской облдумы стал жертвой мошенников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мошенники под видом спикера Тюменской облдумы Фуата Сайфитдиова обманывают людей. Злоумышленники с фейковой страницы парламентария просят отправить им деньги или выйти на связь с силовиками. Об опасности председатель думы предупредил в своих соцсетях. «В последнее время многим моим коллегам, соратникам и знакомым от моего имени приходят сообщения в телеграмм с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями силовых структур, чтобы ответить на ряд вопросов. Будьте осторожны, это мошенники. Создав фейковый аккаунт в мессенджерах, они пытаются выманить деньги», — заявил депутат в своих социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, как бывшая тюменская чиновница перевела мошенникам 20 млн рублей. Злоумышленник представился ведущим специалистом Центробанка.

Мошенники под видом спикера Тюменской облдумы Фуата Сайфитдиова обманывают людей. Злоумышленники с фейковой страницы парламентария просят отправить им деньги или выйти на связь с силовиками. Об опасности председатель думы предупредил в своих соцсетях. «В последнее время многим моим коллегам, соратникам и знакомым от моего имени приходят сообщения в телеграмм с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями силовых структур, чтобы ответить на ряд вопросов. Будьте осторожны, это мошенники. Создав фейковый аккаунт в мессенджерах, они пытаются выманить деньги», — заявил депутат в своих социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, как бывшая тюменская чиновница перевела мошенникам 20 млн рублей. Злоумышленник представился ведущим специалистом Центробанка.