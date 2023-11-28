Аналитики назвали главный риск для российской экономики

АКРА: перегретый рынок труда в России может снизить рост ВВП до 1% к 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему безработицы. Курган, пенсионерка, вакансии, работа, безработица, поиск работы, ярмарка вакансий, газета работа, поиск вакансий, сменить профессию
Рост ВВП в РФ может снизиться до 1-2% из-за кадрового голода Фото:

Основным ограничением для ускоренного экономического роста России в будущем может стать кадровый дефицит. Такое мнение высказали аналитики АКРА.

«Текущие структурные сдвиги уже привели к высокой загрузке существующих мощностей и трудовых ресурсов. Это будет ограничивать рост экономики со стороны предложения, в результате чего годовые темпы роста ВВП снизятся c примерно 3% в 2023 году до близких к потенциальным 1—2% на горизонте прогноза в 2024-м — около 1%», — сообщили «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков АКРА. Загруженность производства уже достигла исторического максимума. По мнению большинства экономистов, основным ограничением роста экономики в России является перегретый рынок труда.

Проанализировав данные Росстата о занятости населения, аналитики отметили, что к сентябрю 2023 года число занятых россиян выросло на 2 миллиона человек, по сравнению с прошлым годом. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики ожидают серьезное замедление роста экономики России к концу 2024 года. Предполагается, что инвестиции в основной капитал в 2023 году вырастут на 4,6—6,1%, а в следующем замедлятся до 2,5% —3,7%.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основным ограничением для ускоренного экономического роста России в будущем может стать кадровый дефицит. Такое мнение высказали аналитики АКРА. «Текущие структурные сдвиги уже привели к высокой загрузке существующих мощностей и трудовых ресурсов. Это будет ограничивать рост экономики со стороны предложения, в результате чего годовые темпы роста ВВП снизятся c примерно 3% в 2023 году до близких к потенциальным 1—2% на горизонте прогноза в 2024-м — около 1%», — сообщили «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков АКРА. Загруженность производства уже достигла исторического максимума. По мнению большинства экономистов, основным ограничением роста экономики в России является перегретый рынок труда. Проанализировав данные Росстата о занятости населения, аналитики отметили, что к сентябрю 2023 года число занятых россиян выросло на 2 миллиона человек, по сравнению с прошлым годом. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики ожидают серьезное замедление роста экономики России к концу 2024 года. Предполагается, что инвестиции в основной капитал в 2023 году вырастут на 4,6—6,1%, а в следующем замедлятся до 2,5% —3,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...