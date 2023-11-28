Аналитики назвали главный риск для российской экономики

АКРА: перегретый рынок труда в России может снизить рост ВВП до 1% к 2024 году

28 ноября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Рост ВВП в РФ может снизиться до 1-2% из-за кадрового голода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Основным ограничением для ускоренного экономического роста России в будущем может стать кадровый дефицит. Такое мнение высказали аналитики АКРА. «Текущие структурные сдвиги уже привели к высокой загрузке существующих мощностей и трудовых ресурсов. Это будет ограничивать рост экономики со стороны предложения, в результате чего годовые темпы роста ВВП снизятся c примерно 3% в 2023 году до близких к потенциальным 1—2% на горизонте прогноза в 2024-м — около 1%», — сообщили «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков АКРА. Загруженность производства уже достигла исторического максимума. По мнению большинства экономистов, основным ограничением роста экономики в России является перегретый рынок труда. Проанализировав данные Росстата о занятости населения, аналитики отметили, что к сентябрю 2023 года число занятых россиян выросло на 2 миллиона человек, по сравнению с прошлым годом. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики ожидают серьезное замедление роста экономики России к концу 2024 года. Предполагается, что инвестиции в основной капитал в 2023 году вырастут на 4,6—6,1%, а в следующем замедлятся до 2,5% —3,7%.

Основным ограничением для ускоренного экономического роста России в будущем может стать кадровый дефицит. Такое мнение высказали аналитики АКРА. «Текущие структурные сдвиги уже привели к высокой загрузке существующих мощностей и трудовых ресурсов. Это будет ограничивать рост экономики со стороны предложения, в результате чего годовые темпы роста ВВП снизятся c примерно 3% в 2023 году до близких к потенциальным 1—2% на горизонте прогноза в 2024-м — около 1%», — сообщили «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков АКРА. Загруженность производства уже достигла исторического максимума. По мнению большинства экономистов, основным ограничением роста экономики в России является перегретый рынок труда. Проанализировав данные Росстата о занятости населения, аналитики отметили, что к сентябрю 2023 года число занятых россиян выросло на 2 миллиона человек, по сравнению с прошлым годом. Ранее URA.RU сообщало, что аналитики ожидают серьезное замедление роста экономики России к концу 2024 года. Предполагается, что инвестиции в основной капитал в 2023 году вырастут на 4,6—6,1%, а в следующем замедлятся до 2,5% —3,7%.