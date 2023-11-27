Аналитики ожидают серьезное замедление роста экономики России к концу 2024 года

АКРА: в 2024 году рост ВВП замедлится до 0,5—1,3%

28 ноября 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

Аналитики прогнозируют замедление роста ВВП в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В России ВВП, после роста по итогам 2023 года на 3—3,2%, в следующем году замедлится. Рост ВВП в 2024 году составит всего лишь 0,5—1,3%. Такой прогноз сделало рейтинговое агентство АКРА. «По итогам 2024 года экономику России ждет существенное замедление темпов роста. Реальный ВВП увеличится на 0,5—1,3%», — передает прогноз агентства РБК. При этом по итогам 2023 года ВВП вырастет на 3—3,2%. Авторы макроэкономического прогноза считают, что в 2025 году рост экономики может составить от 1% до 2%, а в 2026 — 0,6—1,8%. Кроме того, предполагается, что инвестиции в основной капитал в 2023 году вырастут на 4,6—6,1%, а в следующем замедлятся до 2,5% —3,7%. Ранее Минэкономразвития РФ сделало собственный прогноз роста ВВП в 2024 году. По данным ведомства, по итогам текущего года рост экономики достигнет 2,8%, однако в следующем опустится до 2,3%. Также в министерстве предрекли снижение инфляции до 4,5%.

В России ВВП, после роста по итогам 2023 года на 3—3,2%, в следующем году замедлится. Рост ВВП в 2024 году составит всего лишь 0,5—1,3%. Такой прогноз сделало рейтинговое агентство АКРА. «По итогам 2024 года экономику России ждет существенное замедление темпов роста. Реальный ВВП увеличится на 0,5—1,3%», — передает прогноз агентства РБК. При этом по итогам 2023 года ВВП вырастет на 3—3,2%. Авторы макроэкономического прогноза считают, что в 2025 году рост экономики может составить от 1% до 2%, а в 2026 — 0,6—1,8%. Кроме того, предполагается, что инвестиции в основной капитал в 2023 году вырастут на 4,6—6,1%, а в следующем замедлятся до 2,5% —3,7%. Ранее Минэкономразвития РФ сделало собственный прогноз роста ВВП в 2024 году. По данным ведомства, по итогам текущего года рост экономики достигнет 2,8%, однако в следующем опустится до 2,3%. Также в министерстве предрекли снижение инфляции до 4,5%.