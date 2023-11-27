В Тюмени вылечили женщину с уникальным диагнозом

Тюменские хирурги прооперировали пациентку с уникальным диагнозом. Женщина обратилась за помощью с кровоизлиянием, которое произошло между полушариями мозга, сообщает пресс-служба областной клинической больницы №2.
«Экстренно в приемное отделение ОКБ №2 поступила 58-летняя пациентка в тяжелом состоянии. Женщина жаловалась на выраженную головную боль, нарушение речи и потерю ориентации в пространстве. После проведенных исследований ей был выставлен диагноз — обширная субдуральная гематома межполушарной щели лобной области», — говорится в сообщении.
Сообщается, что внутричерепные кровоизлияния являются наиболее частыми сосудистыми проявлениями. Однако появление гематомы в междолевом пространстве является редким случаем. После операции пациентка быстро пошла на поправку, в настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.