В Тюмени вылечили женщину с уникальным диагнозом

Тюменские медики спасли пациентку с редким кровоизлиянием в мозг

28 ноября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Женщине прооперировали уникальное кровоизлияние, которое произошло в пространстве между полушариями мозга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские хирурги прооперировали пациентку с уникальным диагнозом. Женщина обратилась за помощью с кровоизлиянием, которое произошло между полушариями мозга, сообщает пресс-служба областной клинической больницы №2. «Экстренно в приемное отделение ОКБ №2 поступила 58-летняя пациентка в тяжелом состоянии. Женщина жаловалась на выраженную головную боль, нарушение речи и потерю ориентации в пространстве. После проведенных исследований ей был выставлен диагноз — обширная субдуральная гематома межполушарной щели лобной области», — говорится в сообщении. Сообщается, что внутричерепные кровоизлияния являются наиболее частыми сосудистыми проявлениями. Однако появление гематомы в междолевом пространстве является редким случаем. После операции пациентка быстро пошла на поправку, в настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает.

Тюменские хирурги прооперировали пациентку с уникальным диагнозом. Женщина обратилась за помощью с кровоизлиянием, которое произошло между полушариями мозга, сообщает пресс-служба областной клинической больницы №2. «Экстренно в приемное отделение ОКБ №2 поступила 58-летняя пациентка в тяжелом состоянии. Женщина жаловалась на выраженную головную боль, нарушение речи и потерю ориентации в пространстве. После проведенных исследований ей был выставлен диагноз — обширная субдуральная гематома межполушарной щели лобной области», — говорится в сообщении. Сообщается, что внутричерепные кровоизлияния являются наиболее частыми сосудистыми проявлениями. Однако появление гематомы в междолевом пространстве является редким случаем. После операции пациентка быстро пошла на поправку, в настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает.