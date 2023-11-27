27 ноября 2023

В Тюмени вылечили женщину с уникальным диагнозом

Тюменские медики спасли пациентку с редким кровоизлиянием в мозг
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщине прооперировали уникальное кровоизлияние, которое произошло в пространстве между полушариями мозга Фото:

Тюменские хирурги прооперировали пациентку с уникальным диагнозом. Женщина обратилась за помощью с кровоизлиянием, которое произошло между полушариями мозга, сообщает пресс-служба областной клинической больницы №2.

«Экстренно в приемное отделение ОКБ №2 поступила 58-летняя пациентка в тяжелом состоянии. Женщина жаловалась на выраженную головную боль, нарушение речи и потерю ориентации в пространстве. После проведенных исследований ей был выставлен диагноз — обширная субдуральная гематома межполушарной щели лобной области», — говорится в сообщении.

Сообщается, что внутричерепные кровоизлияния являются наиболее частыми сосудистыми проявлениями. Однако появление гематомы в междолевом пространстве является редким случаем. После операции пациентка быстро пошла на поправку, в настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает.

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Тюменские хирурги прооперировали пациентку с уникальным диагнозом. Женщина обратилась за помощью с кровоизлиянием, которое произошло между полушариями мозга, сообщает пресс-служба областной клинической больницы №2. «Экстренно в приемное отделение ОКБ №2 поступила 58-летняя пациентка в тяжелом состоянии. Женщина жаловалась на выраженную головную боль, нарушение речи и потерю ориентации в пространстве. После проведенных исследований ей был выставлен диагноз — обширная субдуральная гематома межполушарной щели лобной области», — говорится в сообщении. Сообщается, что внутричерепные кровоизлияния являются наиболее частыми сосудистыми проявлениями. Однако появление гематомы в междолевом пространстве является редким случаем. После операции пациентка быстро пошла на поправку, в настоящий момент жизни женщины ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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