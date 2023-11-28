В курганском округе спикер избавился от статуса исполняющего обязанности

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, кресло, глава
Андрей Симоновский стал представителем думы Каргапольского округа после ареста предыдущего спикера Фото:

В Каргапольскогом округе (Курганская область) депутат Андрей Симоновский избавился от приставки и. о. и стал новым председателем местной думы после ареста предыдущего спикера силовиками. Об этом сообщается в группе думы округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня состоялось заседание Думы Каргапольского муниципального округа. На заседании избрали председателя представительного органа. В результате открытого поименного голосования им стал Андрей Симоновский. Глава округа Евгений Ленков пожелал избранному председателю плодотворной совместной работы на благо развития округа», — указано в группе. Также сообщается, что на заседании был утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества, план работы думы на 2024 год и внесены изменения в нормативно-правовые акты.

Ранее URA.RU писало, что Симоновский на заседании районной думы 31 октября большинством голосов был избран исполняющим обязанности председателя собрания. Депутату 52 года, он является директором Долговской школы. Потребность в новом председателе возникла в думе после ареста предыдущего спикера Евгения Кучина, который был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе.

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В Каргапольскогом округе (Курганская область) депутат Андрей Симоновский избавился от приставки и. о. и стал новым председателем местной думы после ареста предыдущего спикера силовиками. Об этом сообщается в группе думы округа в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня состоялось заседание Думы Каргапольского муниципального округа. На заседании избрали председателя представительного органа. В результате открытого поименного голосования им стал Андрей Симоновский. Глава округа Евгений Ленков пожелал избранному председателю плодотворной совместной работы на благо развития округа», — указано в группе. Также сообщается, что на заседании был утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества, план работы думы на 2024 год и внесены изменения в нормативно-правовые акты. Ранее URA.RU писало, что Симоновский на заседании районной думы 31 октября большинством голосов был избран исполняющим обязанности председателя собрания. Депутату 52 года, он является директором Долговской школы. Потребность в новом председателе возникла в думе после ареста предыдущего спикера Евгения Кучина, который был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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