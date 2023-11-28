Мэр газовой столицы ЯНАО проведет прямую трансляцию для жителей города

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов выйдет в прямой эфир с горожанами

29 ноября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов ответит на вопросы новоуренгойцев в прямом эфире Фото: Александр Мамаев © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Он анонсировал проведение трансляции в своем telegram-канале и на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «В четверг, 30 ноября в 18.00, выйду в прямой эфир на волне „Наше радио“. Задавайте вопросы в комментариях уже сейчас. Прямая трансляция эфира будет у меня в ВК», — говорится в сообщении. В комментариях под постом мэра жители города уже написали много вопросов. Новоуренгойцы обеспокоены проблемой вывоза мусора и плохой снегоуборке. Многие горожане спрашивают о благоустройстве жилых районов и проведении капитальных ремонтов в домах.

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Он анонсировал проведение трансляции в своем telegram-канале и на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «В четверг, 30 ноября в 18.00, выйду в прямой эфир на волне „Наше радио“. Задавайте вопросы в комментариях уже сейчас. Прямая трансляция эфира будет у меня в ВК», — говорится в сообщении. В комментариях под постом мэра жители города уже написали много вопросов. Новоуренгойцы обеспокоены проблемой вывоза мусора и плохой снегоуборке. Многие горожане спрашивают о благоустройстве жилых районов и проведении капитальных ремонтов в домах.