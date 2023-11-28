28 ноября 2023

Мэр газовой столицы ЯНАО проведет прямую трансляцию для жителей города

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов выйдет в прямой эфир с горожанами
© Служба новостей «URA.RU»
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«Разговор с Дмитрием Кобылкиным». Прямая линия губернатора ЯНАО. Салехард, прямой эфир, прямая трансляция, телестудия
Андрей Воронов ответит на вопросы новоуренгойцев в прямом эфире Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Он анонсировал проведение трансляции в своем telegram-канале и на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 30 ноября в 18.00, выйду в прямой эфир на волне „Наше радио“. Задавайте вопросы в комментариях уже сейчас. Прямая трансляция эфира будет у меня в ВК», — говорится в сообщении.

В комментариях под постом мэра жители города уже написали много вопросов. Новоуренгойцы обеспокоены проблемой вывоза мусора и плохой снегоуборке. Многие горожане спрашивают о благоустройстве жилых районов и проведении капитальных ремонтов в домах.

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Он анонсировал проведение трансляции в своем telegram-канале и на личной странице в соцсети «ВКонтакте». «В четверг, 30 ноября в 18.00, выйду в прямой эфир на волне „Наше радио“. Задавайте вопросы в комментариях уже сейчас. Прямая трансляция эфира будет у меня в ВК», — говорится в сообщении. В комментариях под постом мэра жители города уже написали много вопросов. Новоуренгойцы обеспокоены проблемой вывоза мусора и плохой снегоуборке. Многие горожане спрашивают о благоустройстве жилых районов и проведении капитальных ремонтов в домах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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