Мэр газовой столицы ЯНАО проведет прямую трансляцию для жителей города

Андрей Воронов ответит на вопросы новоуренгойцев в прямом эфире
Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Он анонсировал проведение трансляции в своем telegram-канале и на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«В четверг, 30 ноября в 18.00, выйду в прямой эфир на волне „Наше радио“. Задавайте вопросы в комментариях уже сейчас. Прямая трансляция эфира будет у меня в ВК», — говорится в сообщении.
В комментариях под постом мэра жители города уже написали много вопросов. Новоуренгойцы обеспокоены проблемой вывоза мусора и плохой снегоуборке. Многие горожане спрашивают о благоустройстве жилых районов и проведении капитальных ремонтов в домах.
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