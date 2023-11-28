Стилист Ксении Бородиной посетит креативный фестиваль в ЯНАО

На Ямал приедет стилист Ксении Бородиной
Звездный стилист Алеко Надирян станет специальным гостем фестиваля в сфере креативных индустрий и красоты «Нео-фест», который пройдет 3 декабря в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации.
«Стало известно имя главного гостя „Нео-феста“, который пройдет в Ноябрьске 3 декабря. Алеко Надирян широко известен в индустрии моды», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, Алеко Надирян является стилистом и другом российской ведущей Ксении Бородиной. Мужчина работает в индустрии моды с 2012 года. На фестивале он расскажет о современных тенденциях в индустрии красоты и моды.
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