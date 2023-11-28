28 ноября 2023

Стилист Ксении Бородиной посетит креативный фестиваль в ЯНАО

Стилист Алеко Надирян станет специальным гостем модного фестиваля в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бородина ксения
На Ямал приедет стилист Ксении Бородиной Фото:

Звездный стилист Алеко Надирян станет специальным гостем фестиваля в сфере креативных индустрий и красоты «Нео-фест», который пройдет 3 декабря в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации.

«Стало известно имя главного гостя „Нео-феста“, который пройдет в Ноябрьске 3 декабря. Алеко Надирян широко известен в индустрии моды», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Алеко Надирян является стилистом и другом российской ведущей Ксении Бородиной. Мужчина работает в индустрии моды с 2012 года. На фестивале он расскажет о современных тенденциях в индустрии красоты и моды.

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Звездный стилист Алеко Надирян станет специальным гостем фестиваля в сфере креативных индустрий и красоты «Нео-фест», который пройдет 3 декабря в Ноябрьске (ЯНАО). Об этом сообщили в telegram-канале городской администрации. «Стало известно имя главного гостя „Нео-феста“, который пройдет в Ноябрьске 3 декабря. Алеко Надирян широко известен в индустрии моды», — говорится в сообщении. По данным СМИ, Алеко Надирян является стилистом и другом российской ведущей Ксении Бородиной. Мужчина работает в индустрии моды с 2012 года. На фестивале он расскажет о современных тенденциях в индустрии красоты и моды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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