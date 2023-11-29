В Тобольске неадекватная женщина пыталась сорвать слушания по бюджету

29 ноября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

На публичные слушания по бюджету Тобольска были приглашены горожане и представители общественных организаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На публичных слушаниях по проекту бюджета Тобольска Тюменской области на 2024 год женщина попыталась мешать выступающим и повела себя неадекватно. Организаторам пришлось просить ее удалиться с помощью представителя полиции. Видео с инцидентом было распространено местным блогером, который заявил, что женщину задержали. В администрации Тобольска расценили ролик как неудавшуюся провокацию, заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. «На публичных слушаниях по проекту бюджета Тобольска женщина попыталась помешать выступающим, организаторам пришлось просить ее удалиться. Мы знаем эту женщину, она неоднократно приходила на личные приемы граждан и у нее наблюдалось неадекватное поведение. Все вопросы, которые поднимались на слушаниях, были учтены. Расцениваем поведение блогера, который выставил видео с текстом про задержание этой женщины, как провокацию», — рассказали в пресс-службе администрации Тобольска. Источник URA.RU в полиции Тобольска сообщил, что женщину не задерживали и она не обращалась в правоохранительные органы с заявлением о применении к ней насилия. По итогам слушаний проект бюджета Тобольска был рекомендован к принятию думой. Доходы бюджета Тобольска в 2024 году прогнозируются в размере 34,6 млрд рублей, расходы планируются в размере 34,7 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На публичных слушаниях по проекту бюджета Тобольска Тюменской области на 2024 год женщина попыталась мешать выступающим и повела себя неадекватно. Организаторам пришлось просить ее удалиться с помощью представителя полиции. Видео с инцидентом было распространено местным блогером, который заявил, что женщину задержали. В администрации Тобольска расценили ролик как неудавшуюся провокацию, заявили URA.RU в пресс-службе мэрии. «На публичных слушаниях по проекту бюджета Тобольска женщина попыталась помешать выступающим, организаторам пришлось просить ее удалиться. Мы знаем эту женщину, она неоднократно приходила на личные приемы граждан и у нее наблюдалось неадекватное поведение. Все вопросы, которые поднимались на слушаниях, были учтены. Расцениваем поведение блогера, который выставил видео с текстом про задержание этой женщины, как провокацию», — рассказали в пресс-службе администрации Тобольска. Источник URA.RU в полиции Тобольска сообщил, что женщину не задерживали и она не обращалась в правоохранительные органы с заявлением о применении к ней насилия. По итогам слушаний проект бюджета Тобольска был рекомендован к принятию думой. Доходы бюджета Тобольска в 2024 году прогнозируются в размере 34,6 млрд рублей, расходы планируются в размере 34,7 млрд рублей.