От имени тюменской топ-чиновницы выпрашивают деньги в соцсетях

У тюменцев выпрашивает деньги фальшивая глава охотдепартамента

29 ноября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

От имени чиновницы действуют преступники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мошенники создали фальшивые аккаунты с фото директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и от ее имени выпрашивают у тюменцев деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, используя фотографии директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной, находящиеся в общем доступе, создают фейковые аккаунты в социальных сетях, Telegram и других мессенджерах с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями различных ведомств. Подчеркнем: это мошенники! Будьте внимательны, осторожны и не поддавайтесь на провокации!» — заявили в пресс-службе ведомства. Ранее о подобной схеме в отношении себя заявлял и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. Он также призывал тюменцев быть бдительными.

Мошенники создали фальшивые аккаунты с фото директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и от ее имени выпрашивают у тюменцев деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, используя фотографии директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной, находящиеся в общем доступе, создают фейковые аккаунты в социальных сетях, Telegram и других мессенджерах с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями различных ведомств. Подчеркнем: это мошенники! Будьте внимательны, осторожны и не поддавайтесь на провокации!» — заявили в пресс-службе ведомства. Ранее о подобной схеме в отношении себя заявлял и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. Он также призывал тюменцев быть бдительными.