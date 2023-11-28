От имени тюменской топ-чиновницы выпрашивают деньги в соцсетях

Мошенники создали фальшивые аккаунты с фото директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и от ее имени выпрашивают у тюменцев деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, используя фотографии директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной, находящиеся в общем доступе, создают фейковые аккаунты в социальных сетях, Telegram и других мессенджерах с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями различных ведомств. Подчеркнем: это мошенники! Будьте внимательны, осторожны и не поддавайтесь на провокации!» — заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее о подобной схеме в отношении себя заявлял и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. Он также призывал тюменцев быть бдительными.
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