28 ноября 2023

От имени тюменской топ-чиновницы выпрашивают деньги в соцсетях

У тюменцев выпрашивает деньги фальшивая глава охотдепартамента
© Служба новостей «URA.RU»
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От имени чиновницы действуют преступники Фото:

Мошенники создали фальшивые аккаунты с фото директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и от ее имени выпрашивают у тюменцев деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, используя фотографии директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной, находящиеся в общем доступе, создают фейковые аккаунты в социальных сетях, Telegram и других мессенджерах с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями различных ведомств. Подчеркнем: это мошенники! Будьте внимательны, осторожны и не поддавайтесь на провокации!» — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее о подобной схеме в отношении себя заявлял и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. Он также призывал тюменцев быть бдительными.

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Мошенники создали фальшивые аккаунты с фото директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной и от ее имени выпрашивают у тюменцев деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, используя фотографии директора Госохотдепартамента Тюменской области Ольги Галкиной, находящиеся в общем доступе, создают фейковые аккаунты в социальных сетях, Telegram и других мессенджерах с просьбой оказать финансовую помощь или выйти на связь с представителями различных ведомств. Подчеркнем: это мошенники! Будьте внимательны, осторожны и не поддавайтесь на провокации!» — заявили в пресс-службе ведомства. Ранее о подобной схеме в отношении себя заявлял и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. Он также призывал тюменцев быть бдительными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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