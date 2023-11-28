В ЯНАО под брендом «Факел» будут развивать три игровых вида спорта

Создание спортивного сообщества «Факел» (ЯНАО) будет способствовать развитию команд по волейболу, хоккею и мини-футболу. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента по физической культуре и спорта.
«В этом году в регионе создано спортивное общество „Факел“. Под единым брендом теперь развиваются три игровых вида спорта: волейбол, мини-футбол и хоккей», — говорится в сообщении.
Волейболисты округа получили брендированные комплекты формы и тренировочные залы. Хоккейным спортсменам также обновляют форму, в будущем обещают приобрести новые профессиональные клюшки. В Новом Уренгое строится арена для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу.
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