28 ноября 2023

В ЯНАО под брендом «Факел» будут развивать три игровых вида спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, волейбол
На Ямале будут поддерживать волейбол, хоккей и мини-футбол Фото:

Создание спортивного сообщества «Факел» (ЯНАО) будет способствовать развитию команд по волейболу, хоккею и мини-футболу. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента по физической культуре и спорта.

«В этом году в регионе создано спортивное общество „Факел“. Под единым брендом теперь развиваются три игровых вида спорта: волейбол, мини-футбол и хоккей», — говорится в сообщении.

Волейболисты округа получили брендированные комплекты формы и тренировочные залы. Хоккейным спортсменам также обновляют форму, в будущем обещают приобрести новые профессиональные клюшки. В Новом Уренгое строится арена для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу.

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Создание спортивного сообщества «Факел» (ЯНАО) будет способствовать развитию команд по волейболу, хоккею и мини-футболу. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента по физической культуре и спорта. «В этом году в регионе создано спортивное общество „Факел“. Под единым брендом теперь развиваются три игровых вида спорта: волейбол, мини-футбол и хоккей», — говорится в сообщении. Волейболисты округа получили брендированные комплекты формы и тренировочные залы. Хоккейным спортсменам также обновляют форму, в будущем обещают приобрести новые профессиональные клюшки. В Новом Уренгое строится арена для проведения тренировок и соревнований по мини-футболу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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