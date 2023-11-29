Моор пообещал подключить к газу 18 поселков Тюменской области

В Тюменской области в 2024 году газ появится в 18 поселках
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Александр Моор на пресс-конференции в честь образования Тюменской области. Тюмень , моор александр
Моор пояснил, что газификация коснется небольших поселков в нескольких районах области Фото:

В 2024 году в Тюменской области планируют провести газ в 18 поселков, которые ранее не были газифицированы. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Планируем провести газ еще в 18 поселков, которые ранее не были газифицированы. Это населенные пункты Тобольского, Аромашевского, Упоровского и других районов области», — сообщил Моор.

Также он добавил, что в регионе расширен перечень категорий граждан, которые могут получить компенсацию затрат на установку внутридомового газового оборудования. Сейчас в список входят многодетные семьи, инвалиды, участники СВО и другие. Размер компенсации составляет 130 тысяч рублей, напомнил Моор.

Ранее URA.RU рассказало об увеличении тарифов ЖКХ с июля 2024 года. В настоящий момент рассчитываются точные показатели для Тюменской области, пояснил Моор во время прямой линии.

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В 2024 году в Тюменской области планируют провести газ в 18 поселков, которые ранее не были газифицированы. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Планируем провести газ еще в 18 поселков, которые ранее не были газифицированы. Это населенные пункты Тобольского, Аромашевского, Упоровского и других районов области», — сообщил Моор. Также он добавил, что в регионе расширен перечень категорий граждан, которые могут получить компенсацию затрат на установку внутридомового газового оборудования. Сейчас в список входят многодетные семьи, инвалиды, участники СВО и другие. Размер компенсации составляет 130 тысяч рублей, напомнил Моор. Ранее URA.RU рассказало об увеличении тарифов ЖКХ с июля 2024 года. В настоящий момент рассчитываются точные показатели для Тюменской области, пояснил Моор во время прямой линии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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