Моор пообещал подключить к газу 18 поселков Тюменской области

В 2024 году в Тюменской области планируют провести газ в 18 поселков, которые ранее не были газифицированы. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Планируем провести газ еще в 18 поселков, которые ранее не были газифицированы. Это населенные пункты Тобольского, Аромашевского, Упоровского и других районов области», — сообщил Моор.
Также он добавил, что в регионе расширен перечень категорий граждан, которые могут получить компенсацию затрат на установку внутридомового газового оборудования. Сейчас в список входят многодетные семьи, инвалиды, участники СВО и другие. Размер компенсации составляет 130 тысяч рублей, напомнил Моор.
Ранее URA.RU рассказало об увеличении тарифов ЖКХ с июля 2024 года. В настоящий момент рассчитываются точные показатели для Тюменской области, пояснил Моор во время прямой линии.
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