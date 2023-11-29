29 ноября 2023

Тюменские власти придумали, как решить проблему записи к узким врачам

Тюменцев, которые записались к врачу, будет обзванивать робот
© Служба новостей «URA.RU»
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Таким образом власти будут бороться с вопросом труднодоступности записи к профильным специалистам Фото:

Жителей Тюмени, которые записались на прием к врачам узкого профиля, будут обзванивать роботы. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Таким образом власти будут бороться с вопросом труднодоступности записи к профильным специалистам.

«До конца года будет в тестовом режиме осуществляться обзвон записавшихся пациентов роботом. Пилотный проект запущен только в поликлиниках города Тюмени. В дальнейшем специалисты оценят эффективность системы», — рассказали в департаменте.

Тюменцам, которым поступил роботизированный звонок, необходимо подтвердить свой визит к врачу или отказаться от него, освободив место для других пациентов. Отмечается, что жители могут самостоятельно отменить запись через Госуслуги или call-центр медучреждения.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в ближайшие два года планируют построить и отремонтировать 56 медицинских объектов. Появятся поликлиника в поселке Богандинском и амбулаторий в селе Луговом.

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Жителей Тюмени, которые записались на прием к врачам узкого профиля, будут обзванивать роботы. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Таким образом власти будут бороться с вопросом труднодоступности записи к профильным специалистам. «До конца года будет в тестовом режиме осуществляться обзвон записавшихся пациентов роботом. Пилотный проект запущен только в поликлиниках города Тюмени. В дальнейшем специалисты оценят эффективность системы», — рассказали в департаменте. Тюменцам, которым поступил роботизированный звонок, необходимо подтвердить свой визит к врачу или отказаться от него, освободив место для других пациентов. Отмечается, что жители могут самостоятельно отменить запись через Госуслуги или call-центр медучреждения. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в ближайшие два года планируют построить и отремонтировать 56 медицинских объектов. Появятся поликлиника в поселке Богандинском и амбулаторий в селе Луговом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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