Тюменские власти придумали, как решить проблему записи к узким врачам

Жителей Тюмени, которые записались на прием к врачам узкого профиля, будут обзванивать роботы. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Таким образом власти будут бороться с вопросом труднодоступности записи к профильным специалистам.
«До конца года будет в тестовом режиме осуществляться обзвон записавшихся пациентов роботом. Пилотный проект запущен только в поликлиниках города Тюмени. В дальнейшем специалисты оценят эффективность системы», — рассказали в департаменте.
Тюменцам, которым поступил роботизированный звонок, необходимо подтвердить свой визит к врачу или отказаться от него, освободив место для других пациентов. Отмечается, что жители могут самостоятельно отменить запись через Госуслуги или call-центр медучреждения.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области в ближайшие два года планируют построить и отремонтировать 56 медицинских объектов. Появятся поликлиника в поселке Богандинском и амбулаторий в селе Луговом.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.