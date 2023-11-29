Курганский вор хотел осветить темную комнату мэрии листком, но устроил пожар. Видео

30 ноября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в здании сельсовета (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Шадринского округа Курганской области случайно устроил пожар в здании администрации сельсовета, когда пытался украсть деньги. Об этом представители областного УМВД сообщили на сайте «МВД Медиа». «Молодой человек рассказал, что, вскрыв дверь с помощью монтировки, он проник в административное строение, чтобы похитить деньги. В помещении было очень темно, поэтому он поджег лист бумаги, чтобы осветить себе путь и найти наличность. Спустя время пламя горевшего листка начало гаснуть, и он положил его на стол, чтобы взять другой. В этот момент и произошло возгорание, огонь перекинулся на документы. Схватив со стола горсть конфет и пачку сигарет, парень выбежал на улицу и скрылся», — рассказали в полиции. 18-лентий местный житель пробрался в здание сельсовета в ночь с 24 на 25 ноября. Осмотрев место происшествия, полицейские вычислили подозреваемого и доставили в отдел. Сотрудники МВД выясняют, действительно ли поджог произошел случайно. По факту кражи сладостей и табачных изделий было возбуждено уголовное дело. До вынесения меры пресечения молодого человека задержали. Ранее стало известно, что молодой человек поджег архивные документы. Происшествие произошло в селе Коврига.

Житель Шадринского округа Курганской области случайно устроил пожар в здании администрации сельсовета, когда пытался украсть деньги. Об этом представители областного УМВД сообщили на сайте «МВД Медиа». «Молодой человек рассказал, что, вскрыв дверь с помощью монтировки, он проник в административное строение, чтобы похитить деньги. В помещении было очень темно, поэтому он поджег лист бумаги, чтобы осветить себе путь и найти наличность. Спустя время пламя горевшего листка начало гаснуть, и он положил его на стол, чтобы взять другой. В этот момент и произошло возгорание, огонь перекинулся на документы. Схватив со стола горсть конфет и пачку сигарет, парень выбежал на улицу и скрылся», — рассказали в полиции. 18-лентий местный житель пробрался в здание сельсовета в ночь с 24 на 25 ноября. Осмотрев место происшествия, полицейские вычислили подозреваемого и доставили в отдел. Сотрудники МВД выясняют, действительно ли поджог произошел случайно. По факту кражи сладостей и табачных изделий было возбуждено уголовное дело. До вынесения меры пресечения молодого человека задержали. Ранее стало известно, что молодой человек поджег архивные документы. Происшествие произошло в селе Коврига.