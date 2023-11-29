На юбилей избиркома ЯНАО собрался политбомонд округа. Фото

Юбилей избирательной комиссии ЯНАО отмечают в Салехарде

30 ноября 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Основные торжества пройдут 1 декабря Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На торжественной церемонии наградили членов избиркомов и работников аппарата. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт собрал в Салехарде не только руководителей территориальных комиссий, но и весь ямальский политбомонд, сообщают источники URA.RU. «Основные торжества, посвященные 30-летию избирательной системы округа, пройдут первого декабря в Культурно-деловом центре, потом продолжатся в банкетном зале правительственного отеля „Юрибей“. Приглашены главы ТИКов, политических объединений, органов власти. Мероприятия масштабные, под стать дате», — рассказали инсайдеры. Представители ИК ЯНАО подтвердили, что в окружной столице 30 декабря уже состоялась большая церемония награждения членов избирательных комиссий и работников аппарата — за особые заслуги в организации и проведении выборов и в связи с 30-летием избирательной системы России и Ямала. «Сегодня и завтра проходят торжества, сегодня были вручены награды от имени губернатора ЯНАО, — рассказали URA.RU в избиркоме. — Продолжение праздника будет завтра, запланирован концерт». На торжественной церемонии наградили членов избиркомов и работников аппарата Избирком ЯНАО

На торжественной церемонии наградили членов избиркомов и работников аппарата. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт собрал в Салехарде не только руководителей территориальных комиссий, но и весь ямальский политбомонд, сообщают источники URA.RU. «Основные торжества, посвященные 30-летию избирательной системы округа, пройдут первого декабря в Культурно-деловом центре, потом продолжатся в банкетном зале правительственного отеля „Юрибей“. Приглашены главы ТИКов, политических объединений, органов власти. Мероприятия масштабные, под стать дате», — рассказали инсайдеры. Представители ИК ЯНАО подтвердили, что в окружной столице 30 декабря уже состоялась большая церемония награждения членов избирательных комиссий и работников аппарата — за особые заслуги в организации и проведении выборов и в связи с 30-летием избирательной системы России и Ямала. «Сегодня и завтра проходят торжества, сегодня были вручены награды от имени губернатора ЯНАО, — рассказали URA.RU в избиркоме. — Продолжение праздника будет завтра, запланирован концерт».