29 ноября 2023

На юбилей избиркома ЯНАО собрался политбомонд округа. Фото

Юбилей избирательной комиссии ЯНАО отмечают в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Салехард, табличка, избирком янао
Основные торжества пройдут 1 декабря Фото:

На торжественной церемонии наградили членов избиркомов и работников аппарата. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт собрал в Салехарде не только руководителей территориальных комиссий, но и весь ямальский политбомонд, сообщают источники URA.RU.

«Основные торжества, посвященные 30-летию избирательной системы округа, пройдут первого декабря в Культурно-деловом центре, потом продолжатся в банкетном зале правительственного отеля „Юрибей“. Приглашены главы ТИКов, политических объединений, органов власти. Мероприятия масштабные, под стать дате», — рассказали инсайдеры.

Представители ИК ЯНАО подтвердили, что в окружной столице 30 декабря уже состоялась большая церемония награждения членов избирательных комиссий и работников аппарата — за особые заслуги в организации и проведении выборов и в связи с 30-летием избирательной системы России и Ямала. «Сегодня и завтра проходят торжества, сегодня были вручены награды от имени губернатора ЯНАО, — рассказали URA.RU в избиркоме. — Продолжение праздника будет завтра, запланирован концерт».

На торжественной церемонии наградили членов избиркомов и работников аппарата
На торжественной церемонии наградили членов избиркомов и работников аппарата

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На торжественной церемонии наградили членов избиркомов и работников аппарата. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт собрал в Салехарде не только руководителей территориальных комиссий, но и весь ямальский политбомонд, сообщают источники URA.RU. «Основные торжества, посвященные 30-летию избирательной системы округа, пройдут первого декабря в Культурно-деловом центре, потом продолжатся в банкетном зале правительственного отеля „Юрибей“. Приглашены главы ТИКов, политических объединений, органов власти. Мероприятия масштабные, под стать дате», — рассказали инсайдеры. Представители ИК ЯНАО подтвердили, что в окружной столице 30 декабря уже состоялась большая церемония награждения членов избирательных комиссий и работников аппарата — за особые заслуги в организации и проведении выборов и в связи с 30-летием избирательной системы России и Ямала. «Сегодня и завтра проходят торжества, сегодня были вручены награды от имени губернатора ЯНАО, — рассказали URA.RU в избиркоме. — Продолжение праздника будет завтра, запланирован концерт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...